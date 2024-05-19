具惠善離婚4年近況曝！自揭「在車上吃睡、公廁盥洗」：沒地方住
南韓女星具惠善因曾主演《流星花園》進而在亞洲打開知名度，後來她跟知名男星安宰賢有過一段婚姻，不過雙方撕破臉，離婚事件鬧得沸沸揚揚，她也因此形象大受打擊，事業停擺後她便從演藝圈默默消失。直到近幾年，具惠善重返大學唸書，打算完成當年的學業，並在近日出演實境節目《優雅的人生》，意外曝光了自己在車上睡覺的事，她也直接坦言自己「目前沒住處」，甚至為了省下上學時間，乾脆就睡在圖書館、學校停車場等地方，讓許多人震驚不已。
記者洪生儒／綜合報導
具惠善在2020年宣布離婚的事情後，她也在同一年申請入學成均館大學，計畫把當年休學沒念完的學業完成。而具惠善近日出演實境節目《優雅的人生》，大方揭露自己在校園的生活，只要處於期末考階段，為了拿第一名，她會節省通勤時間，直接把車停在學校的停車場，人就睡在車上，連早餐也是前一晚倒熱水在保溫瓶裡面，隔天起床在車上直接泡泡麵來吃。
具惠善脫口說出「睡在車上」一事後，讓主持人驚訝不已，她也坦言「現在沒有住處」，唯一的家是媽媽的家，但媽媽住在仁川，對她來說上課不太方便，每天都得花3到4小時通勤，所以凡是碰到考試期間，她就會選擇睡在學校圖書館或是車上。具惠善也透露，自己曾在學校附近的考試院租房子，但後來考試院租約到期，她也找不到只能短期租幾個月的地方，最後索性直接睡車上。
此外，主持人也非常好奇具惠善住在圖書館跟車上究竟「要怎麼洗澡？」具惠善則表示：「我其實不懂，為何要天天洗澡？」並接著說道：「我不常洗澡，頭髮也是當天到學校之後再用乾洗髮，刷牙也是在學校廁所裡面刷的。」節目播出後，讓許多觀眾看了都感到震驚，不少網友也紛紛心疼表示：「睡車上真的舒服嗎？」、「好辛苦的感覺。」也有網友認為她賣慘，「真的有必要這樣嗎」、「這姐是活出另一個境界了吧。」
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