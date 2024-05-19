《關於你的想法》安海瑟薇大嗑鮮肉男星！調情「相差16歲」小帥哥
美國浪漫喜劇電影《關於你的想法》（The Idea of You），改編自羅賓李的同名小說，由麥可肖沃爾特執導，41歲的安海瑟薇（Anne Hathaway）與29歲「英國鮮肉」尼可拉斯葛拉辛（Nicholas Galitzine）聯合主演。本片講述一名單親媽媽與年輕男歌手的愛情故事，上演「相差16歲」的跨世代戀曲。
記者黃雅琪／綜合報導
安海瑟薇因為演出《穿著Prada的惡魔》、《麻雀變公主》、《斷背山》、《黑暗騎士：黎明昇起》等電影走紅全球，並以《悲慘世界》獲得奧斯卡金像獎、美國演員工會獎和英國電影學院獎等最佳女配角獎。許久未演出愛情電影的她，終於帶來新作《關於你的想法》，片中化身40歲單親媽媽與24歲鮮肉樂團歌手調情、浪漫愛戀，相差16歲的戀曲感動觀眾。
英格蘭男演員、歌手尼可拉斯葛拉辛，演過電影《舞力重擊》、《帥氣的惡魔》、《灰姑娘》、《紫心愛戀》等作品，後來因為出演浪漫喜劇片《王室緋聞守則》走紅！俊俏又時尚的外型立刻成為「時尚寵兒」，安海瑟威透露，當初尼可拉斯葛拉辛試鏡《關於你的想法》的時候，一走進房間內，她就深感對方是最佳人選了。
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