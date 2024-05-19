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521國會衝突一觸即發　黃國昌：一切在賴清德一念之間

▲521國會衝突恐一觸即發，黃國昌受訪表示，這一切都在賴清德一念之間。（圖／記者吳翊緁攝）
▲521國會衝突恐一觸即發，黃國昌受訪表示，這一切都在賴清德一念之間。（圖／記者吳翊緁攝）

記者陳威叡／台北報導

民眾黨今（19）日於民進黨中央黨部前舉辦「民眾作主」遊行，抗議民進黨執政8年政見芭樂票，對於521國會衝突恐一觸即發，立院黨團總召黃國昌受訪表示，這全都是明天即將上任的總統賴清德一念之間，他喊著要團結全國人民，但目前看到的是賴縱容民進黨團，在立院搞破壞、搞對立，甚至連議事人員都動得了手，因此沈痛地請教賴清德，是否要對議事人員道歉，「這就是賴清德下令的反手圍攻？」

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對於下周二國會再戰，黃國昌說，這全都在明天上任賴清德一念之間，他說要團結全國人民，但目前看得的是，賴清德縱容民進黨團，在立法院搞破壞、搞對立，連議事人員都動得了手，他在民進黨部前請教賴清德，綠委攻擊議事人員要不要道歉？

黃國昌說，無辜的秘書長周萬來遭暴力毆打，是否只要不順民進黨立委意思，就可以在立院為所欲為，違法暴力打人，連議事人員都不放過，請賴清德身為一個總統高度出來給一個答案。

黃國昌指出，賴清德身為黨主席要如何確保立院公務員，可以依法秉持行使職務，不會被暴力對待，還是只要不順他們的意思，為了民進黨政治利益，繼續什麼事都幹得出來，「這是賴清德下令的反手圍攻？」

對於民進黨指舉手表決黑箱、不公平，黃國昌痛批請民進黨不要造謠，指鹿為馬，那是因為民進黨要攻擊主席台，拔掉表決卡，讓大家沒辦法好好投票，因此進行舉手表決，是因爲民進黨暴力被迫使沒辦法用表決器表決，民進黨說違法、黑箱真是夠了。

最後黃國昌說，自己只有一句話，所有的一切都在賴清德一念之間，希望賴清德展現態度。

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