Beyond黃家駒墓碑被砸毀！少年持鐵鎚猛敲「狂舔遺照」 畫面瘋傳
香港傳奇樂團Beyond的主唱黃家駒在1993年6月30日離世，讓親友和粉絲們都難過不已，至今依然有許多人都相當懷念他的歌聲。沒想到，黃家駒的墓碑在今（19）日遭到2位少年惡意破壞，甚至還把犯案的影片PO到網路上，從畫面中可以看到少年除了拿可樂淋墓碑之外，還用舌頭舔墓碑、用腳踹墓碑，甚至拿鐵鎚敲砸墓碑，引發各界抨擊。
記者洪生儒／綜合報導
Beyond主唱黃家駒離世後，葬於將軍澳華人永遠墳場，沒想到在今（19）日有兩位少年到他的墓地唱著Beyond的經典名曲〈海闊天空〉，接著便拿可樂到處潑灑，還直接張嘴去舔墓碑上的可樂、用腳踢墓碑上的照片，將祭祀花束的花紙撕下來吃，還拿筆在墓碑上寫下「社會破壞者」、「光頭Bob」等字，更扯的是，這位少年還拿出鐵鎚猛烈敲擊黃家駒的遺照，導致遺照被敲毀。
砸毀墓碑的光頭少年後來還對鏡頭叫囂，要大家記住自己，更放話說：「我會拯救一切！」而根據香港《Yahoo新聞》報導，警方接獲辦案後，已經迅速逮捕15歲和23歲的犯人，犯案動機仍有待調查。不過因光頭少年在影片中說話語無倫次，讓不少網友猜測他可能精神方面有狀況才會做出這樣的事。
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