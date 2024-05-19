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中國房市衰退！數百萬人頓時失業　房產經理人嘆：活的下去就行

▲隨著中國房地產市場崩潰，除了買到爛尾樓的苦主之外，該行業的從業人員更是首當其衝受到影響。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著中國房地產市場崩潰，除了買到爛尾樓的苦主之外，該行業的從業人員更是首當其衝受到影響。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

隨著佔全中國總財富三分之一的經濟支柱房地產市場崩潰，除了買到爛尾樓的苦主之外，該行業的從業人員更是首當其衝受到影響，許多人因此失去工作，就算得以留下，也有人薪資大減90%，只能悲觀嘆道「活得下去就好」。

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根據《彭博社》報導，有曾經見證過中國房產盛事、年輕一代的房地產經理人，如今卻只能兼差度日。一名30歲的中國房地產資深從業人員張艾維（Ivy Zhang，音譯）2016年從大學畢業後，就加入當時規模數一數二的房地產企業碧桂園，

由於當時中國房市正旺，房產被視為累積財富、保險與退休基金的工具，張艾維一共幫碧桂園賣了總價值達10億人民幣的房屋，她每天工作到晚上11點，不久就被調到更大的城市，還獲得了「銷售冠軍」稱號。

張艾維當時賺進大把鈔票，錢多到不需多想，還能定期購買價值550美元的水療套餐犒賞自己，她表示，「（當時感覺）銀行帳戶裡的錢只是一串數字。」

但好景不長，中國國家主席習近平早已警告「房子是用來住的，不是用來炒的」，儘管在2021年底前，中國的房屋仍賣得比蓋得快，但地產開發商為了擴大規模，累積不少債務。在中國當局突然緊縮貸款後，房市隨即崩盤。不少買房民眾等不到房子完工，中國多地出現抗議事件。

而在中國房市崩盤後，一群原本以為自己能順利晉升到富裕中產階級的年輕房產經紀人，生活頓時陷入困頓。據中國房地產研究機構可研智庫的數據，在截至2023年的三年內，房地產行業的不景氣已導致約50萬人失業。這還不算建築和營銷等相關行業的員工。

張艾維向《彭博社》表示，為了過生活、繳帳單，她現在改在社媒平臺上銷售保健品，但一個月只賣出3項產品，收入大不如前，跟以前賣房一年能賺進數十萬人民幣的日子完全不能比。

她還推遲了與丈夫的生子計畫，「如果你還想過以前那樣的生活，那基本上是在做夢」。張艾維稱，「過去我花3千元，現在我想看看能不能減到2千元，然後再看看能不能減到1千。只要能活下去就行。」

新加坡國立大學商學院的客座高級研究員卡布利（Alex Capri）表示，「房地產崩盤正在引發更廣泛的沉痛反思」，中國的房地產從業人員都面臨著職業生涯中期的挫折，被迫「大規模」進行技能的調整。

儘管許多房地產經理人現在的日子已經很難過，但不少分析師認為，中國房市還未觸底。根據彭博經濟（Bloomberg Economics）預測，2026年前，中國房市規模將進一步縮水至國內生產總值（GDP）的16%，大幅低於曾經的高點25%。

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