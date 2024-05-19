張信哲出道36年解鎖人生成就 首攻「鳥巢開唱」成同期歌手第一人
「情歌王子」張信哲《未來式終極版世界巡迴演唱會》4月20日在上海8萬人體育場全新引爆，吸引16萬人觀賞，盛況空前。今（19）日官方再爆重磅消息，宣佈張信哲演唱會北京站，將於6月29日唱進「北京國家體育場」（俗稱：鳥巢），解鎖出道36年人生首度在鳥巢開唱的成就，更成為同期歌手中第一人，周杰倫、王力宏、五月天、黃國倫也曾在此表演。
記者黃雅琪／綜合報導
57歲張信哲接受《告示牌》專訪提到：「《未來式》演唱會不僅代表我一個人，還為了更多跟我一樣的資深歌手的未來而唱！像我們這些『老歌手』，大家可能會覺得，我們就是主打情懷、唱唱經典曲，騙一騙門票就算了。」他認為在可見的未來，資深藝人一樣能開大型場館：「因為流行音樂並不只是屬於年輕人，而是屬於每一個年齡層的人。」
張信哲首攻鳥巢消息一出，讓華語樂壇震撼不已，「張信哲未來式終極版高鐵列車」更因應北京站而誕生，期間限定於即日起隨機在北京周邊發車，整列車廂是以張信哲《未來式》終極版主題而設計，充滿濃濃的張信哲味道，熱愛《未來式》IP的鐵粉千萬不要錯過。
此外，在北京站之前，張信哲更將前往杜拜開唱，榮登有史以來首位在杜拜舉行個唱的華人歌手，張信哲不斷締造紀錄，在演藝事業上精進再精進，實為華語樂壇、乃至全球流行樂界的天花板模範生，值得所有後輩歌手學習。張信哲《未來式終極版世界巡迴演唱會》將於5月25日唱進徐州、6月1日煙台、6月9日站上杜拜、6月29直抵北京。
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