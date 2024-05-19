519上街抗議蔡政府「芭樂票」 柯文哲嗆：民進黨是最大詐騙集團
準總統賴清德將於520就職，台灣民眾黨主席柯文哲今（19）日下午帶領黨公職，在民進黨北平東路中央黨部前舉辦「519草根決心」活動，號召民眾手拿芭樂，嗆蔡英文8年總統任內猛開芭樂票。柯文哲表示，蔡政府宣示打詐，但是去年詐騙案件增加2倍、金額達88億，因為民進黨政府就是最大的詐騙集團。
記者呂炯昌／台北報導
民進黨「519草根決心」活動，在下午2點開始，主辦單位表示，現場有8000人參加、線上高達8萬人參加。民眾黨台北市、新北市議員先上台助講，接著由民眾黨立委、網紅「館長」陳之漢輪番上台助講，約下午4點10分左右柯文哲上台演講。
柯文哲痛批2016年1月16日蔡英文當選總統時表示，要謙卑謙卑再謙卑，但卻是傲慢傲慢再傲慢，蔡英文說任何人不該為他的認同道歉，但是這8年來看到的卻是不斷在自己同胞上製造敵人，看到的是分化、對立的社會。
柯文哲表示，民進黨執政期間缺什麼就成立國家隊，蔡政府宣示打詐，但是去年詐騙案件增加2倍、金額達88億，因為民進黨政府就是最大的詐騙集團。
柯文哲說，他最忿忿不平是蔡政府的媒體改革跳票，當初說好黨政軍退出媒體，但是他晚上回家都不敢看電視，因為政論節目都在罵他。柯文哲也痛批民進黨憲政改革跳票，承諾說要廢考監兩院，但監委29席卻是提好、提滿。
最後，柯文哲表示，若獨裁政府出現，革命就是義務，但他不希望台灣走上革命的路，所以他要代替民進黨找回「勤政清廉愛鄉土」的理想。