挨批背叛學運！黃國昌昔日臉書文被炎上　四叉貓也來朝聖

黃國昌曝113當天超難過　承諾小草「521幫台灣完成國會改革」

▲民眾黨立委黃國昌向在場小草們允諾，將在521為台灣完成國會改革。（圖／記者葉政勳攝，2024.05.19）
▲民眾黨立委黃國昌向在場小草們允諾，將在521為台灣完成國會改革。（圖／記者葉政勳攝，2024.05.19）

記者陳威叡／台北報導

民眾黨今（19）日於民進黨中央黨部前舉辦「民眾作主」遊行，抗議民進黨執政8年政見芭樂票，主辦單位喊出現場湧入8千人到場，立院黨團總召黃國昌上台致詞時喊話小草，「521一定要幫台灣人民完成國會改革理念！」也提到今年113選後當晚很難過，民眾黨沒有走到最後一哩路，但隔天仍擦乾眼淚繼續為台灣人民工作，「這是我們深愛的土地」。

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民眾黨今日於民進黨中央黨部前舉辦「民眾作主」遊行，抗議民進黨執政8年政見芭樂票，主辦單位喊出現場湧入8千人到場，黃國昌上台致詞時表示，民進黨媒體改革、司法改革、憲政改革與國會改革跳票，當場允諾小草們，「521我們一定要幫台灣人民完成國會改革理念。」

黃國昌也提及，台灣民眾黨說到做到，不像是芭樂黨一樣，更回憶在113當晚，自己在新莊面對滿滿的支持者感到很難過，因為沒有走到最後一哩路，但是民眾黨的個性就是，晚上擦乾眼淚，隔天7點半準時報到、準時開工。

黃國昌回憶，隔天他一早走進辦公室，看到一個阿伯在擦白板，準備7點半的晨會，難過一個晚上，繼續為台灣人民工作，強調台灣是大家深愛的土地，台灣是屬於台灣人的，不是支持民進黨才是台灣人，不支持就是中共同路人。

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