今永昇太「禮貌舉動」被讚爆！美媒點成功關鍵　靠尾勁殺翻大聯盟

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今永昇太不僅實力強，禮貌的舉動也獲得美媒的讚譽，《Sports Illustrated》特別觀察到今永昇太「不樹敵」的作風，指出他在小跑步上投手丘時，都會特別向裁判鞠躬，這一舉動讓裁判備受尊重，連球員、球迷和媒體都被他的禮貌舉動深深給吸引，讚他是好榜樣。
開季至今，今永昇太防禦率是驚人的「0.84」，寫下菜鳥投手在大聯盟生涯前9場比賽的最佳成績，在這9場比賽中，他有6場達到「優質先發」（投滿6局且自責分不超過3分），最差的一次也僅失3分。
今永昇太成功關鍵 靠尾勁立足大聯盟
芝加哥轉播單位Marquee Sports Network的球評Jim Deshaies表示：「今永是飛球型投手，直球平均速度低於聯盟平均，然而，他的奪三振率、保送率和讓打者揮空率都極為突出。」
今日與海盜之戰，今永昇太直球佔了52.3%，平均球速約148公里，低於大聯盟平均的151公里。根據美國棒球數據網站Baseball Savant的資料，今永的球速在大聯盟中排在後21%，屬於後段班。
此外，此戰是今永昇太在赴美以來第二次「投1休4」，平均球速為約146.3公里，相比之下，在休息5天（含）以上的7場比賽中，今永直球均速為148.3公里，表明在5天休息的情況下，今永的球速會更快。
雖然今永昇太沒有剛猛速球，但靠的是尾勁，根據數據顯示，今永昇太的滾地球出局比率為37.1%（大聯盟平均43.1%），奪三振率為27.9%（大聯盟平均22.4%），保送率為4.4%（大聯盟平均8.5%），揮空率為35.3%（大聯盟平均28%），成為他立足大聯盟的關鍵。
今永昇太表示：「小熊隊不只我，還有鈴木誠也，以及來自日本的翻譯，球團非常照顧日本球員，而隊友們也總是非常積極。今天勝利後，投手Neris發表了一番講話，他這番話刺激全隊士氣，我覺得小熊一支非常棒的球隊。」
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