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南韓大咖影后「巧遇許光漢」嚇到烙跑！曝同框互動：我很喜歡他

▲南韓大咖影后高賢廷（左）「巧遇許光漢（右）」嚇到當場烙跑！同框互動曝光：「我很喜歡他。」（圖／고현정 Youtube、許光漢IG）
▲南韓大咖影后高賢廷（左）「巧遇許光漢（右）」嚇到當場烙跑！同框互動曝光：「我很喜歡他。」（圖／고현정 Youtube、許光漢IG）

記者洪生儒／綜合報導

南韓影后高賢廷（고현정）在去年出演韓劇《假面女郎》之後，演藝事業再創新高峰，凍齡外貌和曼妙的體態，讓人完全看不出來她的實際年齡已經有53歲。而高賢廷近年也積極經營Youtube頻道，展現自己更加親民且逗趣可愛的一面，獲得許多粉絲喜愛。高賢廷在昨（18）日上傳最新一集東京Vlog，分享自己到當地參加精品活動的幕後，不料居然巧遇台灣演員許光漢，她整個人害羞到直接跑離開現場，逗得在場所有工作人員都大笑。

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高賢廷4月時到東京參加精品品牌的活動，跟許光漢碰到面時，品牌方的工作人員便跟她說：「那位是台灣很有名的演員」，她則表示：「我知道，我也很喜歡他！」沒想到工作人員聽完之後，熱心地跑去跟許光漢說，想說讓兩人可以互相打個招呼。

▲高賢廷在昨（18）日上傳最新一集東京Vlog，分享自己到當地參加精品活動的幕後，不料巧遇台灣演員許光漢，她整個人害羞到跑離開現場。（圖／고현정 Youtube）
▲高賢廷在昨（18）日上傳最新一集東京Vlog，分享自己到當地參加精品活動的幕後，不料巧遇台灣演員許光漢，她整個人害羞到跑離開現場。（圖／고현정 Youtube）
結果，高賢廷來不及阻止熱心的工作人員，一看到許光漢現身，嚇得趕緊跑去躲起來，許光漢還是上前跟她打招呼，並向她表示：「我是姐姐的粉絲」，讓高賢廷緊張到全程不知道該如何是好，一旁的工作人員看到之後也將兩人互動的畫面拍了下來。

▲高賢廷4月時到東京參加精品品牌的活動，跟許光漢在活動中碰面，害羞到跑去躲起來。（圖／고현정 Youtube）
▲高賢廷4月時到東京參加精品品牌的活動，跟許光漢在活動中碰面，害羞到跑去躲起來。（圖／고현정 Youtube）
高賢廷回到飯店之後，打算要跟拍攝Vlog的工作人員分享這件事，不料她才剛開口，許光漢就剛好從電梯裡面走了出來，兩人再度碰面，高賢廷又嚇到火速烙跑，許光漢看到這一幕，決定再度走近並用韓文打招呼，工作人員也一邊笑喊著「別跑啊！」許光漢後來直接拿起拍攝Vlog的攝影機，親自去拍攝躲在走廊轉角的高賢廷，畫面十分逗趣可愛。

▲許光漢（左）看到高賢廷（右）跑去躲起來後，還是上前去跟她打招呼，並向她表示：「我是姐姐的粉絲！」讓高賢廷緊張到全程不知道該如何是好。（圖／고현정 Youtube）
▲許光漢（左）看到高賢廷（右）跑去躲起來後，還是上前去跟她打招呼，並向她表示：「我是姐姐的粉絲！」讓高賢廷緊張到全程不知道該如何是好。（圖／고현정 Youtube）
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