519酸賴清德「台獨金孫」只說不做！館長自爆「自己是台獨份子」

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陳之漢說，號稱「司法改革」的確看到了，開槍的、詐騙的越來越多，因為民進黨是一個詐騙黨。陳之漢說，在「居住正義」，蔡英文曾說年輕人很辛苦，20年不吃不喝買不起房，執政後確實也進步了，但是進步的卻是買房的時間，青安貸款要繳30、40年，還到下一代也還不完。
陳之漢批評，每次民進黨答應的是都無法完成，去年民眾黨7月16日站在凱道上流汗抗議，民進黨卻在圓山大飯店吹著冷氣，他以為民進黨會檢討改進，最後卻反過頭檢討現場有幾個男生、幾個女生，現場有沒有職業學生拿A4紙，檢討館長瞧不起女生。
針對17日立院衝突，陳之漢指出，民進黨立委鍾佳濱抱摔國民黨立委陳菁徽，提倡女權的民進黨立委范雲有出來話嗎？整天在立院外面喊黃國昌，「我現在覺得民進黨他爹、他爸叫黃國昌」、「在立院外喊國昌你出來，是在喊你老爸嗎？」
陳之漢說，當有問題丟給民進黨，卻是丟一個問題反問他們，問司法改革為何不做，民進黨說館長是中國派來的、居住正義為何不做，民進黨說館長的健身房是拿中國錢開的，陳之漢強調，他是一個堅定的「台獨份子」，不是「台獨龜孫」，跟今天在釣蝦的那位「台獨金孫」只說不做不一樣，「守護台灣主權是我們的DNA，而不是民進黨與民進黨支持者做意識型態對立」，但民進黨總是支持的就是台灣人，不支持就是「中共代理人」，陳之漢希望民眾能站出來，改變台灣，更要相信民眾黨可以幫助大家。