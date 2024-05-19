2歲兒溺斃！擁45萬名粉絲大馬網紅出國渡假 睡一下醒來發生憾事
擁有超過45萬名粉絲的馬來西亞網紅Jasmine Yong全家出國慶祝母親節時，原本在房內小憩，醒來後發現2歲兒子爬到游泳池內，儘管緊急送醫後一度恢復心跳，但最五天後仍被宣告死亡，讓家人相當悲痛。
國際中心賴正琳／綜合報導
Jasmine在社群平台發文解釋前因後果，她提及母親節的那個週末她與老公Kvin帶著兒子前往飯店慶祝，母親節當天兒子就躺在飯店床上喝奶，等到兒子睡著後，夫妻倆也躺在孩子身邊小睡一下，但當他們醒來時卻發現兒子不在身邊，還看到通往室內泳池的門，原本是鎖著，但卻不知何故打開了，進去一看發現兒子就在泳池內，當下把兒子救起來後，Jasmine立刻進行CPR急救，由於房間信號差，打不了急救電話，他們抱著兒子到飯店大廳請飯店工作人員叫救護車，也一直進行CPR到救護車到來。
送到醫院經過半小時搶救，兒子恢復了心跳，但仍是昏迷，到了17日下午，在氧氣供足的情況下停止了心跳，兒子過世後，Jasmine忍不住曬出一些孩子還未穿得新衣服及還未開封得新玩具，悲痛這樣天使孩子就這樣離去，甚至當時出門前兒子在桌上的亂塗鴉，原本要等回來再清理，如今決定就保留下來。她在限時動態不斷分享育兒點滴，讓網友們看了十分心酸。
Jasmine強忍悲痛為兒子辦葬禮，更親手將數張畫作連同金紙一起燒給寶貝兒子，這對網紅夫妻對於兒子逝世感到無比地悲慟。