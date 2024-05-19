閔熙珍遭爆嫌棄NewJeans「肥得像豬」！她淚訴：碰上這破事很心寒
南韓娛樂公司ADOR現任執行長閔熙珍跟母公司HYBE槓上，雙方數日以來透過輿論帶風向，爆出彼此各種黑料，引起網友高度關注與討論。而閔熙珍過去痛罵旗下藝人NewJeans的訊息也在昨（18）日被公開，前娛樂記者出身的Youtuber李鎮浩貼出她貶低女性、NewJeans以及NewJeans粉絲的文字。閔熙珍也在今（19）日發出聲明，坦言自己沒理由要辯解，並指控那些文字是經過拼湊而成，無奈表示：「遭遇這種破事很心寒。」
記者洪生儒／綜合報導
Youtuber李鎮浩在昨（18）日曝光數則與閔熙珍有關的通訊軟體訊息，從內容中可以看到，閔熙珍針對女職員飆罵「就是因為這樣，我才不喜歡跟小丫頭們一起工作，有夠不會做事，還在那邊嗚嗚咽咽，有夠煩還沒責任心，雖然我是女的，但真的很討厭這樣。」從文字訊息中可以感受到，閔熙珍在工作時態度蠻強勢，也不喜歡辦事效率很差的人。
此外，閔熙珍對NewJeans的批評也是非常不留情面的，她要求成員們管理身材，「要時刻保持謙虛，胖得跟豬一樣還是有人氣，如果只是一昧裝帥、說帥氣的話，但連對我都不打招呼，就真的會很想弄死她們」，訊息中還直接點名某位成員的名字並痛批「哇XX有夠胖！C8！」
閔熙珍被爆出這些不堪入目的訊息內容後，讓粉絲們都感到驚訝不已。而閔熙珍也在今（19）日對外發出聲明，坦蕩蕩地表示：「我沒理由要辯解，也不是我該解釋的事！」她也強調：「我平時的性格跟說話方式，是開玩笑的還是開玩笑的風格，以及那是在什麼情況之下，還有說話的對象是誰，我不認為對陌生人來說是需要接受評價的一件事。」並嚴正指控：「HYBE以惡劣的方式拼貼文字，不論是誰，都會跟我有一樣的處境。這段時間和NewJeans發生很多事，無法一一向大家說明。」
閔熙珍的訊息被公開之後，她也透露NewJeans還是有傳安慰的文字給她，「那不單單是安慰的文字，而是充滿愛意的內容，安慰的字句直到隔天上午都不斷傳來。」閔熙珍也坦承自己看到訊息後忍不住哭了出來，「不是因為被陌生人誤會或是被罵而哭，而是必須遭受這些破事，讓我感到很心寒。」而NewJeans的粉絲們在得知閔熙珍又爆出爭議，都紛紛期盼NewJeans可以順利回歸，不要因為公司的鬥爭而影響到女孩們的發展。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道