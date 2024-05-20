巷仔內／中國加大對台威脅　賴政府面臨嚴峻挑戰應做這事

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蔡政府執政8年，兩岸官方關係降到冰點，中共頻頻出招，除了在海空上不斷進逼外，更在貿易上採取一連串報復，台灣農產品陸續被打壓；面對對岸威脅，蔡政府在8年期間強化國防自主，預算連連提高，更恢復一年義務兵役因應。
在蔡政府、賴政府交接之際，中共在印太上的擴張未停歇，前太平洋艦隊司令帕帕羅（Samuel Paparo）日前接任美軍印太司令時，在致詞時示警，中國現階段的作法不僅僅是「灰色地帶」，並重新定義為「ICAD」，意即非法（illegal）、脅迫（coercive）、侵略性（aggressive）和欺騙性（deceptive)的方式；兩岸緊張情勢未見趨緩。
兩岸「春暖花開」？賴政府將面臨全面性挑戰
賴清德過去數次強調，在外交兩岸戰略上，將延續「蔡英文路線」，被視為在外交議題上「親美」，在兩岸議題上拒絕「九二共識」，卻也數度對中國遞出橄欖枝、喊話「要重視珍惜彼此的善意，由兩岸執政黨負責任展開良性對話」。
只是，從中共一連串行徑，包含在未與台灣事先溝通下，片面啟用W122、W123航路、對台灣名嘴制裁等，兩岸未看出「春暖花開」跡象，中共繼續對上任的賴清德保持強硬態度，能預期的是，中共未來將把貿易、資源、經濟等武器化，賴政府未來挑戰將是經濟面、貿易面、國防安全等面向，為綜合性之侵擾，台灣必須從法律戰、金融戰、經濟戰等做防禦，並努力去風險化。
以烏克戰爭為例，俄羅斯對烏克蘭攻擊就是破壞基礎設施，在無形攻擊上，也採取網路攻擊、假訊息資訊戰，同時結合烏克蘭內部的協力者助攻，而這些攻擊也可能被中國拿來學習對付台灣。
強化台灣重大基礎設施迫在眉睫
賴政府上任後，中共預料持續在海空對台灣持續侵擾，嘗試剝奪台灣邦交國，展現能量對國際大秀肌肉，但侵擾次數、強度或許是觀察指標，若中共降低次數，或成兩岸契機，但仍不可避免最極端作為，就是傷害台灣基礎設施，畢竟如電網、海底電纜、能源等基礎設施，有其脆弱性，且又是最快速引起民眾不悅、不滿，中共只要有心，就會想盡辦法做到，因此台灣必須超前部署提前做好準備。
身為國防及外交委員會立委陳冠廷受訪時建議，強化基礎設施有幾項方式，包含增加警衛人員偵查能量、增加自動化的監視裝置、設感測系統，在重要港口、空港上，也要加強安全設施、升級相關設備及增加安全人員。
陳冠廷提到，期盼未來「人文」國防部長顧立雄能扮演積極角色，而不論是在法律、金融、經濟及外交，台灣都要有更全面性的防禦，面對中共侵擾行為，第一時間不論透過社群、媒體、新聞等方式，要快速反應，也要讓國際知道台灣正面臨何等威脅。
陳冠廷呼籲，台灣未來挑戰多元，期盼國安團隊能整合跨部會整合，從經濟部、外交部、國安局、警政署等，都要互通有無，政府面對問題時，也要提早示警、準備，讓民眾安心。
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