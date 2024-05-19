中鋼集團點石成金術！轉爐石成為循環經濟及減碳效益的工程材料

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王錫欽說，轉爐石的碳足跡，經公正第三方驗證顯示，較天然砂石或其他再生粒料來得低，該集團依轉爐石成分的組成及產出特性，與各機關及不同產業鏈共同合作，成功將轉爐石多元化應用於道路鋪面、水泥生料及填海造地等用途，並持續研發轉爐石高值化應用技術，讓轉爐石躍身成為創造循環經濟及減碳效益的優質工程材料。
中鋼公司執行副總經理兼中龍鋼鐵公司董事長的黃建智指出，中鋼生產鋼鐵產品的原料，均來自於天然礦石，包括鐵礦砂、冶金煤，以及石料，經煉鋼高溫冶煉製程，產出及冷卻後的副產物，其本質上與天然礦石相去不遠。
黃建智說，一貫作業鋼廠中的轉爐吹煉製程，是利用大量氧氣及石灰石注入鐵水產生氧化反應，將鐵水內含的矽及硫等元素分離出，並產出副產物轉爐石，其主要成分包括氧化鈣、氧化鐵、二氧化矽等化學成分，且具備低磨損率、高承載比、高硬度、抗剝脫與抗車轍能力佳等優良工程材料特性，致取代天然砂石應用於瀝青混凝土道路鋪面時，可大幅提升道路品質、使用年限與行車安全。
據統計，中鋼集團中聯資源公司於國內已廣泛舖築逾450條道路，以2019及2020年均獲「城市工程品質金質獎」的高雄市中山路及沿海路舖築工程為例，應用轉爐石取代天然粒料逾11萬噸，達成大幅節省道路翻修與維護的工程經費外，也延長道路壽命3至5倍效益，且該道路工程減少之排碳量相當於29座大安森林公園的減碳量。
中聯資源公司董事長林宏達說，中聯資源公司也將水淬高爐石研磨成爐石粉，成為國內營建業節能減碳不可或缺的綠建材，顯示中聯資源努力提升爐石粉附加價值，以及推廣應用之成果，已受到各界的肯定，並讓轉爐石成為開創循環經濟及減碳效益的工程材料。