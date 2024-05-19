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中鋼集團點石成金術！轉爐石成為循環經濟及減碳效益的工程材料

▲中鋼集團長期投入資源循環再應用技術研究，讓轉爐石成為開創循環經濟及減碳效益的工程材料，號稱點石成金技術。(圖／記者黃守作攝)
▲中鋼集團長期投入資源循環再應用技術研究，讓轉爐石成為開創循環經濟及減碳效益的工程材料，號稱點石成金技術。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

中鋼集團長期投入資源循環再應用技術研究終於研發成功，讓轉爐石成為開創循環經濟及減碳效益的工程材料，號稱點石成金技術，並應用轉爐石取代天然粒料，進行高雄市小港區沿海路舖築工程，大幅節省道路翻修與維護經費，也延長道路壽命3至5倍。

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▲中鋼集團中聯資源公司研發成功讓轉爐石成為開創循環經濟及減碳效益的工程材料。(圖／記者黃守作攝)
▲中鋼集團中聯資源公司研發成功讓轉爐石成為開創循環經濟及減碳效益的工程材料。(圖／記者黃守作攝)
中鋼公司代理董事長王錫欽表示，中鋼集團長期投入資源循環再應用技術研究，致力於將鋼鐵製程的副產物，轉變為另一個產業的循環原料，再進一步生產高應用價值的產品，中鋼集團煉鋼製程一年約產出160萬噸的轉爐石，其係在攝氏1600度高溫環境下熔煉而出，國內、外檢驗機構均證實無毒、無害，且成份穩定。

王錫欽說，轉爐石的碳足跡，經公正第三方驗證顯示，較天然砂石或其他再生粒料來得低，該集團依轉爐石成分的組成及產出特性，與各機關及不同產業鏈共同合作，成功將轉爐石多元化應用於道路鋪面、水泥生料及填海造地等用途，並持續研發轉爐石高值化應用技術，讓轉爐石躍身成為創造循環經濟及減碳效益的優質工程材料。

▲中聯資源公司研發成功讓轉爐石成為開創循環經濟及減碳效益的工程材料。(圖／中聯資源公司提供)
▲中聯資源公司研發成功讓轉爐石成為開創循環經濟及減碳效益的工程材料。(圖／中聯資源公司提供)
中鋼公司執行副總經理兼中龍鋼鐵公司董事長的黃建智指出，中鋼生產鋼鐵產品的原料，均來自於天然礦石，包括鐵礦砂、冶金煤，以及石料，經煉鋼高溫冶煉製程，產出及冷卻後的副產物，其本質上與天然礦石相去不遠。

黃建智說，一貫作業鋼廠中的轉爐吹煉製程，是利用大量氧氣及石灰石注入鐵水產生氧化反應，將鐵水內含的矽及硫等元素分離出，並產出副產物轉爐石，其主要成分包括氧化鈣、氧化鐵、二氧化矽等化學成分，且具備低磨損率、高承載比、高硬度、抗剝脫與抗車轍能力佳等優良工程材料特性，致取代天然砂石應用於瀝青混凝土道路鋪面時，可大幅提升道路品質、使用年限與行車安全。

據統計，中鋼集團中聯資源公司於國內已廣泛舖築逾450條道路，以2019及2020年均獲「城市工程品質金質獎」的高雄市中山路及沿海路舖築工程為例，應用轉爐石取代天然粒料逾11萬噸，達成大幅節省道路翻修與維護的工程經費外，也延長道路壽命3至5倍效益，且該道路工程減少之排碳量相當於29座大安森林公園的減碳量。

▲中聯資源公司應用轉爐石取代天然粒料進行高雄市小港區沿海路舖築工程，大幅節省道路翻修與維護經費，也延長道路壽命3至5倍。(圖／中聯資源公司提供)
▲中聯資源公司應用轉爐石取代天然粒料進行高雄市小港區沿海路舖築工程，大幅節省道路翻修與維護經費，也延長道路壽命3至5倍。(圖／中聯資源公司提供)
中聯資源公司董事長林宏達說，中聯資源公司也將水淬高爐石研磨成爐石粉，成為國內營建業節能減碳不可或缺的綠建材，顯示中聯資源努力提升爐石粉附加價值，以及推廣應用之成果，已受到各界的肯定，並讓轉爐石成為開創循環經濟及減碳效益的工程材料。
 

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