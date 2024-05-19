會考結束了！答案這裡對　今違規「提前或逾時作答」最多

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潘文忠表示，感謝全國試務會以及測驗專家、審題教授、命題教師、考試科目召集人、研究人員、督導人員等完成艱鉅任務，也感謝各地方政府教育局處及全國18考區所有參與試務的工作人員、警政、交通、電力、自來水、醫療等支援單位，各國中師長及家長的配合，讓今年國中教育會考試務順利完成。
陳柏熹說明，今年考生總數19萬2,127人，另大陸考場有533人，闈內印卷分卷工作和試務執行程序等相當繁重、細微，並有時間壓力，感謝闈內所有工作人員辛勞付出，闈外辦公室全體夥伴戮力配合與支援，順利完成今年試務。今日考試結束後，每位考生的各科答案卡（卷），將立即送往國家教育研究院三峽總院區的閱卷闈場，繼續進行閱卷、計分等工作。
根據統計今日各科缺考人數及到考率分別為：自然2,508人、98.69%，英語（閱讀）2446人、98.73%，英語（聽力）2,446人、98.73%。今日違規事件以「提前或逾時作答」最多，初步回報約115件；其次為「隨身放置非應試用品」，約68件。依照國中教育會考相關規定，違規事件先由監試委員就現場情況進行紀錄，經各考區試務會討論確認後，再送全國試務會召開全國違規事項處理會議討論核定。
113年國中教育會考各科試題本及參考答案將於下午2時以後公布於國中教育會考網站。考生或其就讀學校教師若對試題有疑義，可於5月19日下午2時至23日中午12時，填寫簡章之「113年國中教育會考試題疑義釋復申請表」，傳真至（02）8601-8310「國立臺灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心」申請試題疑義釋復。