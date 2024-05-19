籃籃謊報體重惹怒胡瓜！「被扛上刑台秤重」 真實數字曝光超殘忍
《綜藝大集合》日前來到彰化員林，胡瓜在節目中向觀眾介紹在員林這邊不僅有錢人多，輪胎產業更是蓬勃發展，為此胡瓜也運用了各式各樣的輪胎，要讓觀眾朋友們來挑戰「輪胎挑戰賽」，單元分為五個關卡，在擊敗敵隊後才有機會獲得最終的獲勝獎金。其中，在進行「輪胎拉力賽」關卡時，要找女藝人參賽，需要知道大家的體重，殊不知女藝人們都隱瞞真實體重，讓胡瓜忍不住出招，籃籃更是直接被抓上「刑台」秤重，畫面十分爆笑。
記者洪生儒／綜合報導
在節目中有開放藝人贏獎金的機會，讓年輕力壯的同學來參與「輪胎拉力賽」，規則是要用輪胎拉一位女性，看誰速度最快。不料，要找女藝人參賽時，胡瓜一一詢問女藝人體重要幫忙配對，先找了最瘦小的芷霖與剛新婚的顏佑庭搭配，胡瓜也擔心顏佑庭比較瘦，一詢問芷霖體重多少，她猶豫了許久才說45公斤。
一旁的阿翔聽了則直接一語道破表示：「就算是體重48也要講45公斤。」阿翔還跟胡瓜說：「你現在問她們體重，每個人都說48啦！」不信邪的胡瓜接著問張家瑋、劉璇，也都說是48公斤，再問到啦啦隊女神籃籃，她一臉焦慮回說48公斤，一講出數字讓現場突然「噓」聲連連，嚇得她直呼「是真的啦！」女藝人們被問到體重都產生反常的激烈反應，胡瓜一時之間也不知道該怎麼配對。
後來胡瓜在「倒水一遊」關卡時，看到大型磅秤在現場，突然心生一計，他個人拿出獎金3000元，並表示：「只要女藝人報出的體重跟站上去磅秤顯示的數字，差距最少的就可以獲獎。」瞬間讓全場女藝人臉都綠掉，女藝人們的體重一一被測出來，輪到張家瑋時，她老實報出體重49.5公斤，沒想到一量出來只有49.04公斤。
而輪到萬眾矚目的籃籃時，她躲到觀眾群裡面還是被抓回來，所有人扛起她要抓去量體重，現場尖叫聲連連，就像是要送她上斷頭台一樣，全場大爆笑。胡瓜還逼問她要不要自己先說體重是多少，被架住的籃籃才喊出52公斤，最後量出來體重是51.4公斤。不按牌理出牌的胡瓜，讓全場女藝人差點崩潰。
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