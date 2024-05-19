郭碧婷直播到一半「關掉濾鏡」！真面目曝光嚇壞粉絲：撞臉蛇精男
台灣女演員郭碧婷2002年以模特兒身分進入演藝圈，2013年在電影《小時代》中飾演氣質滿分的美術系女神「南湘」，收穫不少粉絲，2019年還嫁給香港男星向佐，成為闊太太，婚後育有一子一女。近期宣布參戰《浪姐5》（《乘風破浪的姐姐5》），組團表演《延禧攻略》的主題曲《雪落下的聲音》，以渾然天成的古典美人風格，讓網友大讚：「真的是自然系女神！」日前郭碧婷也與團員們開直播與粉絲互動，沒想到在鏡頭上關掉濾鏡的她，竟比開著濾鏡還要更加好看，其中還有網友吐槽開了美顏特效的郭碧婷，看上去竟撞臉「蛇精男」。
記者施以慧／綜合報導
郭碧婷昨（18）日參與私下團體直播，她一進到直播間才和朱丹、尚雯婕打完招呼，下一秒直接被直播畫面裡的自己嚇到，驚呼這個美顏特效實在太詭異：「這什麼？美顏成這樣。我要弄小一點！」而郭碧婷本身眼睛就不小，套上濾鏡後眼睛直接放大一倍，讓她的臉部比例顯得有些奇怪，天生的瓜子臉更是硬生生被美顏修圖成超尖下巴，還被網友們吐槽：「像蛇精男！」
不過經過郭碧婷手動關閉濾鏡後，她的臉部五官，終於回歸成自然的樣子，天生的姣好面貌與好膚況，也隨之曝光，尚雯婕還笑稱：「我是上來第一次看到人家把美顏關掉的。」讓粉絲大讚開濾鏡只會對郭碧婷造成反效果，「美顏只會對她起反作用，壓她顏值」、「美得毫不費力」、「好多明星開了美顏跟外星人一樣」、「好看的人天生老天爺賞飯吃啊」、「明星和網紅的本質區別」、「關了美顏更美」、「這個年代天然大美女確實稀缺」、「一般明星藝人底子都不差，素顏也不會差到哪裡去。」
盤點這名因演出電影《小時代》中的校花「南湘」，而爆紅的郭碧婷演藝人生，由於郭碧婷曾在綜藝節目上深得婆婆向太（陳嵐）的喜愛，還一直被婆婆撮合與自己的兒子向佐在一起，沒想到後來郭碧婷與向佐真的發展出戀情，兩人在2009年步入婚姻，郭碧婷成為富豪媳婦，婆婆向太還曾大方贈送台北、北京兩幢各6億的豪宅給郭碧婷和向佐，公公向華強還曾向外界宣布，要將家裡所有的珠寶全數傳承給兩人，讓外界相當羨慕。
很多人會以為郭碧婷非常強勢，也才得以成為萬中選一，成為嫁入豪門的媳婦，但實際上的郭碧婷不僅不爭不搶，還相當淡定從容，根據《VOGUE》專訪內容，有一次團隊中的靳夢佳擔憂自己成績不佳，沒想到身為隊長的郭碧婷竟豁達地說：「不要擔心，最後一名都不丟臉，這沒什麼，這不就是人生一個過程而已。」開導團員們好好享受這段經歷，事後郭碧婷也坦言：「雖然會緊張，可是也沒有那麼緊張，那就去做！大風大浪誰沒見過？」情緒穩定又淡然，隊友還說從她身上看見「老子的智慧、無為而治」一切盡力就好，讓外界對她刮目相看。
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