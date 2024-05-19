富邦勇士雙向計畫失敗！林志傑續約與否？許總：要和他坐下來討論

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這一季富邦勇士要挑戰4連霸，但也需要給予新人更多鍛鍊時間，「雙向計畫」同時進行，但最終看起來是失敗的。球隊在傷兵以及其他外力困難下，沒辦法在維持競爭力的情況下，讓年輕球員的表現更上一層樓。
許總坦言本季這樣的情況對球隊來說確實非常困難，因為富邦勇士作為冠軍球隊，陣中有如此多球星，必須滿足外界的一些期待，他也舉林志傑為例，指出他是國內許多球迷的偶像，也是台灣籃球的國寶，「你們覺得他還可不可以打？台灣球迷希不希望他再打？」在這樣一個貫穿球隊運營的問題下，富邦換血任務和兼顧老將榮譽的問題交纏在一起，難以分割，讓一切事情變得太過複雜。
「今年辛特力受傷，所以志傑的使用時間也在季中慢慢增加；張宗憲本季狀態不佳，所以志傑又要當終結者、又要當創造者，今年對傑哥來說真的是有很多挑戰和壓力，可是他還是撐下來了，只可惜我們沒能打進季後賽。」許晉哲表示，以林志傑目前的狀態來說，他絕對還能繼續打，只是未來會怎麼樣，球隊需要做全盤的規劃和討論，而這件事將從今晚開始進行。
許總透露，富邦勇士休賽季會對球隊未來規劃做出全盤考量，林志傑現有的合約季後將到期，這方面自然也會在討論的範圍之中，「如果你問我明年的狀況，我真的不知道，要和傑哥坐下來討論、要和Chris（蔡承儒）以及球團高層進行討論。」林志傑油箱裡還有油，富邦要怎麼和他一起來做出未來規劃，許晉哲認為這對他和球團來說都是非常重要的。
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