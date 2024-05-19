怪物女團NMIXX強勢來台！直擊中文自介大NG 曝台灣美食最愛這1項
▲怪物女團強勢來台（左起，Jiwoo、Kyujin、Sullyoon、Bae、Haewon、LLily），沒想到竟在中文自我介紹上大NG，後續還與粉絲分享在台灣這幾天吃了許多美食。（圖／得藝室策劃提供）
記者
施以慧／綜合報導
2024-05-19 20:13:47
被譽為是韓流「新生代泰坦級怪物女團」的NMIXX，成員Haewon（海嫄）、Lily（朴珍）、Sullyoon（侖娥）、Bae（真率）、Jiwoo（智友）、Kyujin（圭珍）於5月18、19日兩天來台，舉辦首次FAN CONCERT專場，讓粉絲又驚又喜！在活動中進入問候橋段時，NMIXX依序用中文自我介紹，可愛的海嫄竟俏皮笑場NG，但一聊到美食，NMIXX的6個女神瞬間就變成吃貨，紛紛不約而同開始聊起美食，也貼心謝謝工作人員與粉絲的心意，讓她們這次行程吃好吃滿，還現場學了不少中文美食名稱的說法，尤其「珍珠奶茶」榮登最愛！還有「水果棒」、「太好吃了」、「我愛吃」等，同時不停比出愛心手勢喊「我愛你！」，讓台下粉絲接受最TOP的粉紅電力。
而在舞台上的NMIXX，這次唱起抒情歌如風般溫柔，不過當嘻哈重旋律旋律響起時，肢體魅力又夠魅的她們，竟又成功帶動全場氣氛！成員們身穿一襲改良式白色儀隊制服，帶來兩首人氣金曲「占（TANK）」與「Soñar」，讓台下觀眾意猶未盡，一連開唱2天的她們，NMIXX坦言狀態完全沒有問題，這些實力累積，都是來自於她們正式出道前，一步一腳印不斷練習而來，因此能夠成功站上舞台，並被譽為是「新生代泰坦級怪物女團」，NMIXX可謂實至名歸！ ▲NMIXX深受粉絲喜愛！（後左到右，Sullyoon、Haewon、LLily，前左到右，Bae、Jiwoo、Kyujin）舞台魅力無敵。（圖／得藝室策劃提供）
而NMIXX寵粉的心也印證在行動上，這次兩場FAN CONCERT演出，針對歌單，她們也特別準備了超過20首以上的曲目，而且兩天都有不同的巧思變化，其中兩天致敬的歌單上，不僅帶來了少女時代的〈I GOT A BOY〉、1TWICE的〈YES or YES〉與孫燕姿的〈第一天〉，當孫燕姿這首歌一下時，全場粉絲又是感動又是驚呼，字正腔圓的演唱，證實NMIXX用心準備了這首萬年經典好歌，而其他歌單上，NMIXX更是加碼送上安可曲「天生歌姬」A-LIN的〈摯友〉，讓粉絲們覺得愛上NMIXX絕對是最正確的選擇！
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