中國太極師父抖音嗆「打敗拳王泰森」 實戰業餘拳手20秒就被打哭
中國山東一名54歲號稱「太極實戰大師」的谷師父，在抖音等社群平發布多部短片，聲稱拳王泰森（Mike Tyson）都打不倒他的，然而，谷師父近期至拳館，想拍下與拳手對決的影片，卻在20秒內被打到落花流水，甚至當場飆淚。
國際中心顏得智／綜合報導
根據中國澎湃新聞報導，這名自稱太極大師的谷師父，號稱自己精通各套中國古拳法，特別是在太極拳實戰上。他更在抖音上傳一系列共10部「打敗泰森」影片，還一一教大家如何破解泰森，甚至稱泰森根本打不到他，一定會成為他的手下敗將。
為了證明自己，谷師父近期帶著攝影團隊到一間拳館下戰帖，與一名年輕的業餘拳擊手對打，在開戰前，他還要對手不要害怕，如果擔心隨時可以認輸。
不過，開戰後情況瞬間風雲變色，谷師父順便被連續重拳爆打，只不過20秒，他已氣喘吁吁，甚至眼角泛淚，接下來的比賽慘不忍睹，一路背對著對手被挨揍，最後僅能靠著繩圈，被裁判叫停比賽。
在慘敗後，谷師父的影片被廣傳，有人質疑根本是年輕人在欺負老頭，也有人質疑，他實力完全不如人，是否有意炒作自願挨打，但他僅回應「比賽雖然輸了，但這不影響我對自己理念的堅持，我堅信自己一定能用太極打敗拳擊」。