最佳畢典祝福！美國富豪扛鈔票上台致詞　每位畢業生現領1000美元

中國太極師父抖音嗆「打敗拳王泰森」　實戰業餘拳手20秒就被打哭

▲這名自稱太極大師的谷師父，在抖音上號稱能打敗拳王泰森，卻被業餘拳手輕鬆打到哭。（圖／翻攝自Tiktok）
▲這名自稱太極大師的谷師父，在抖音上號稱能打敗拳王泰森，卻被業餘拳手輕鬆打到哭。（圖／翻攝自Tiktok）

國際中心顏得智／綜合報導

中國山東一名54歲號稱「太極實戰大師」的谷師父，在抖音等社群平發布多部短片，聲稱拳王泰森（Mike Tyson）都打不倒他的，然而，谷師父近期至拳館，想拍下與拳手對決的影片，卻在20秒內被打到落花流水，甚至當場飆淚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據中國澎湃新聞報導，這名自稱太極大師的谷師父，號稱自己精通各套中國古拳法，特別是在太極拳實戰上。他更在抖音上傳一系列共10部「打敗泰森」影片，還一一教大家如何破解泰森，甚至稱泰森根本打不到他，一定會成為他的手下敗將。

為了證明自己，谷師父近期帶著攝影團隊到一間拳館下戰帖，與一名年輕的業餘拳擊手對打，在開戰前，他還要對手不要害怕，如果擔心隨時可以認輸。

不過，開戰後情況瞬間風雲變色，谷師父順便被連續重拳爆打，只不過20秒，他已氣喘吁吁，甚至眼角泛淚，接下來的比賽慘不忍睹，一路背對著對手被挨揍，最後僅能靠著繩圈，被裁判叫停比賽。

在慘敗後，谷師父的影片被廣傳，有人質疑根本是年輕人在欺負老頭，也有人質疑，他實力完全不如人，是否有意炒作自願挨打，但他僅回應「比賽雖然輸了，但這不影響我對自己理念的堅持，我堅信自己一定能用太極打敗拳擊」。

日女外相失言「不生就不算女人」？ 挨轟後她給出解釋

美國麥當勞也推「窮鬼套餐」？5美元餐點內容曝　將提供一個月

榨菜哥是哪位？國台辦喊懲戒台灣名嘴　中共黨媒竟幫5人取綽號

李顯龍結束20年執政！關鍵字分析「誰是台灣與他關係最親密友人」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞