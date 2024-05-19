隋棠超辣工裝穿搭驚見大腿根！木工照片外流 絕美體態引熱議
2010年因台劇《犀利人妻》女主「謝安真」一角爆紅的女星隋棠，老公Tony育有大兒子Max、二女兒Lucy及么子Olie，平時常在社群平台分享家庭生活的她，日前在IG上傳一張在家做木工的相片，身穿超短工裝褲的她，扎起高馬尾，還戴上鴨舌帽，配上她手上的工具與護目鏡，整個人專業程度破表，不過廣大粉絲卻歪樓注意到隋棠的超長美腿隱約看得見腿根，不僅筆直，還相當白皙，讓隋棠的好身材再度成為網友熱烈討論的話題。
記者施以慧／綜合報導
隋棠一身活潑的工裝穿搭，讓粉絲們大讚女神身材真的保養極佳，而隋棠實際上已經43歲，還育有2子1女，但身材卻完全不像3寶媽，老公Tony也笑稱，「在我們家，水電木作比較屬於我的範疇。」還曾坦言：「娶了一個寧願逛特力屋，不逛shopping mall的太太。」爆料隋棠比起百貨公司，更喜愛逛家居店。
但隋棠的絕佳體態究竟如何維持，先前她也曾向廣大網友分享，她每天早上進行3小時自主訓練，午餐只吃兩顆茶葉蛋、兩份燙青菜，接著梳洗完就去上班，不科學體態讓網友佩服她的自律，「原來要這樣才能瘦」、「看著我手中的豬排堡」、「難怪那麼美那麼瘦」、「又瘦又精實，需要學習！」
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