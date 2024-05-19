打卡下班！蔡英文感性發文「謝謝台灣人民」　留下一句話給台灣

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蔡英文感謝謝謝台灣人民，在8年前給她機會，將對台灣的改變和期待託付給她，自己也懷抱著改革的信念，走進了總統府。還記得，在8年前的就職典禮上說，會讓大家看到這個國家的改變。因此召開原轉會、成立促轉會，為台灣的歷史正義及轉型正義努力，展現台灣的民主價值。
蔡英文說，同時也推動產業升級、穩定經濟、建設台灣，提升了國家的競爭力，讓台灣在全球經濟和繁榮中扮演關鍵角色，更為下一代，打下了堅實的發展基礎。還有婚姻平權、年金改革、國防改革、國防自主、能源轉型，雖然過程中有許多挑戰和考驗，但在讓國家更好的信念下，都見證了台灣的進步和改變。
蔡英文再次感謝大家，和她一起為台灣創造了許多第一次，讓自由民主、公平正義、尊重包容，都扎根在這塊土地上，為台灣寫下歷史，也促進了國家的整體發展。自己曾經說過，任期會留在520，但國家要繼續前進。如果要留下一句話給台灣，我會說，「我希望台灣是團結的台灣。」
蔡英文表示，要對自己有信心，只要是對國家好的事情，在通力合作下，一定可以完成。過去8年是如此，相信未來的日子也會是如此。最後也再次感謝每一位台灣人民，未來會繼續在不同的崗位上，「和大家、和台灣並肩前行。」