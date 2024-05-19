特赦無望！小英任期最終日發聲　陳水扁：要留清白在人間

打卡下班！蔡英文感性發文「謝謝台灣人民」　留下一句話給台灣

▲蔡英文任期最後一天，發文感謝8年前台灣人民將國家託付給她，如果要留下一句話，她希望「台灣是團結的台灣。」（圖／翻攝自蔡英文臉書）
▲蔡英文任期最後一天，發文感謝8年前台灣人民將國家託付給她，如果要留下一句話，她希望「台灣是團結的台灣。」（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者陳威叡／台北報導

今（19）日為總統蔡英文任期最後一天，晚間8時許在社群平台發文，提及遇到許多人跟她說謝謝，但最應該感謝的其實是自己，謝謝台灣人民在8年前給她機會，將對台灣的改變和期待託付給她，並細數包括婚姻平權、年金改革等，都見證了台灣的進步和改變，而自己曾說過，任期會留在520，如果要留下一句給台灣，我希望「台灣是團結的台灣。」也強調未來會繼續在不同的崗位上，和大家、和台灣並肩前行。

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蔡英文表示，今天是自己最後一天在總統府上班，最近有很多行程，都是最後一次，也遇到很多朋友，把握機會來合照。拍完照通常會說一句「謝謝總統」，但其實最應該說謝謝的人是她。

蔡英文感謝謝謝台灣人民，在8年前給她機會，將對台灣的改變和期待託付給她，自己也懷抱著改革的信念，走進了總統府。還記得，在8年前的就職典禮上說，會讓大家看到這個國家的改變。因此召開原轉會、成立促轉會，為台灣的歷史正義及轉型正義努力，展現台灣的民主價值。

蔡英文說，同時也推動產業升級、穩定經濟、建設台灣，提升了國家的競爭力，讓台灣在全球經濟和繁榮中扮演關鍵角色，更為下一代，打下了堅實的發展基礎。還有婚姻平權、年金改革、國防改革、國防自主、能源轉型，雖然過程中有許多挑戰和考驗，但在讓國家更好的信念下，都見證了台灣的進步和改變。

蔡英文再次感謝大家，和她一起為台灣創造了許多第一次，讓自由民主、公平正義、尊重包容，都扎根在這塊土地上，為台灣寫下歷史，也促進了國家的整體發展。自己曾經說過，任期會留在520，但國家要繼續前進。如果要留下一句話給台灣，我會說，「我希望台灣是團結的台灣。」

蔡英文表示，要對自己有信心，只要是對國家好的事情，在通力合作下，一定可以完成。過去8年是如此，相信未來的日子也會是如此。最後也再次感謝每一位台灣人民，未來會繼續在不同的崗位上，「和大家、和台灣並肩前行。」

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