曹西平發文轟演藝圈假面夫妻「早已離婚」！假秀恩愛內幕曝光
現年65歲的資深藝人曹西平出道超過40年，近年來淡出演藝圈，鮮少在鏡頭前露面，反而將重心轉移到正在經營的耳環店，但曹西平直到目前都尚未結婚，疑似也沒有交往的對象，日前有粉絲詢問他，「你怎麼不學某位藝人，人家結婚很快樂婚姻美滿，很幸福。」讓曹西平動怒，直接在臉書上發長文砲轟。
記者施以慧／綜合報導
曹西平今（19）日在臉書上發文，「你認識他嗎？他的家庭婚姻很快樂妳怎麼知道？妳躲在他們家的床舖底下偷聽嗎？不要隨便舉例好嗎？妳以為妳自己是誰？隨便來指揮人家要結婚、要有人陪伴。」還爆料該名網友點出的藝人其實已經離婚，「都已經離婚了還不說他們離婚了，還硬要說妳看我們夫妻好恩愛，我們真的很恩愛，持續在演。」痛批演藝圈內太多假面夫妻，表態其實看似美滿的婚姻，也不過就是藝人們在網路上扮演的形象罷了。
還痛批這名網友不僅沒有頭貼，還以「這名亡（網）友」當諧音梗諷刺對方，不過這則貼文剛爆出，就吸引上千名粉絲贊同，「結婚未必會幸福，必需要兩人同心，不然我覺得單身更自在」、「社會上很多人喜歡指點別人做什麼，因為他們管不好自己，所以才要去管別人」、「教育別人還拿第三者舉例，這種人太好笑了。」
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