「蒲亭包尿布」跪地板畫面流出！導演親自說分明

你沒看錯？俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）竟包尿布趴在地板上，赤裸地出現在大眾前，原來，這是一部波蘭導演維加（Patryk Vega）所拍攝的蒲亭傳記電影，而片中的蒲亭是由AI深偽技術製成。
國際中心顏得智／綜合報導
根據《法新社》報導，維加在坎城影展（Cannes Film Festival）向媒體表示，「為了能夠極度與這獨裁者相近，我們需要蒲亭，而不是一個化妝扮成的演員」，維加笑稱，自己打電話給蒲亭，問他想不想出演電影，當然，這是個玩笑話，因為蒲亭仍陷在俄烏戰爭之中。
報導提到，這部名為《Putin》的傳記影片，將於9月首映，根據片商說法，目前買進這部片的市場多達50國。影片講述了蒲亭從10歲拜繼父毆打開始的60年間的生活樣貌。
從維加釋出的預告片片段中可看到，透過AI深偽，將蒲亭的臉移轉到真實演員的身體上，可看到這名AI蒲亭穿著尿布蜷縮在地板上。
維加還笑稱，影片最後展示了蒲亭的死亡，作為一個幸福的結局。對於是否害怕來自對方的報復，他則笑稱，蒲亭才應該害怕他。
維加是一位47歲的導演，曾製作過幾部熱門波蘭電影，在這部新片中，他只使用人工智慧來生成臉部，因為他沒有足夠的高解析度影像來進行全身的深度偽造。