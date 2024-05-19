路邊驚見「棕色幼貓」脖子超長！她帶回保護 專家急了：這不能養
如果你在路邊看到動物幼崽在路邊孤零零的，會忍不住出手保護嗎？日前有中國女子在住家社區門口發現一隻「棕色幼貓」，脖子還特別長，最終決定把牠帶回家照顧，沒想到動物專家看到影片後，急忙提醒「這不能養！」小傢伙的真實身份也曝光了。
記者潘毅／綜合報導
一位女子日前在微博上發出影片分享，出門上班時發現社區門口有一隻「脖子很長」的棕色小貓躺在路邊，他與另外一位大叔都有發現，由於社區內有流浪貓，因此兩人初步認定是小貓幼崽，而且怕貓媽媽是是離開去捕獵，所以兩人都沒有動手觸碰小貓。
直到當事人晚上下班後，卻發現這隻「長脖小貓」還待在原地，讓她感覺到情況不對，深怕小傢伙晚上出事，因此她才下定決心把牠抱回家短暫照顧，再看看後續發展。
沒想到紀錄影片放上網路之後，立刻有網友跳出表示，女子帶回家的生物並不是貓，而是俗稱「黃鼠狼」的黃鼬。女子也嚇到立刻找獸醫諮詢健檢，結果發現這小傢伙真的是「黃鼠狼」。
最終女子也立刻聯繫當地的林業局，對方也表示，因為黃鼠狼目前屬於有保護價值的野生動物，且民眾不得擅自飼養，因此按照規定要送交給動物園進行照顧，當事人雖然捨不得，仍準備將這個小傢伙送往相關單位，讓牠在合適的環境下安全成長。