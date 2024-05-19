樂天女孩巫苡萱拋震撼彈！宣布9年啦啦隊生涯將結束 退役時間曝
樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員巫苡萱，日前曾在網路節目《懿想天開》中曝光自己即將退役，「說不定今年最後一年了！且看且珍惜啊！」讓粉絲相當震驚，擔心未來看不到女神應援，而巫苡萱今（19）日出席好友蘇心甯（Lala）的新書《開始愛自己，全世界都會擁抱你》分享會，被媒體問及此事，才坦言自己當時在節目中所言不假，表示自己從事啦啦隊工作已經9年，是時候隱退了，不過也強調絕對不是因為年齡，還表態自己體力還很好，只是想轉移重心。
記者施以慧／綜合報導
巫苡萱坦言雖然對於啦啦隊生涯結束後的工作還沒有太多想法，「今年是我的第9年，本來想說（10年）十全十美，但9代表在啦啦隊長長久久，其實也蠻好的，我今年有想過，把每一場當作自己最後一場在跳，不曉得哪天畫句點，用新的身分斜槓，9年也真的蠻久了。」
巫苡萱還再三強調自己絕對不是因為年齡或體力問題而退役，「我體力還很好，我可以16蹲，還能18蹲，體力不用擔心，也不是年齡的問題，主要是自己心境的成長。很多人問啦啦隊可以跳多久？我真的覺得台灣對於表演者的舞台應該要更善意回應，主持人、演員都可以很久，啦啦隊的年齡層也不要太苛責，因為大家很喜歡這個舞台、這個球隊，希望球迷和觀眾們多給我們一點善意。」提到結婚的問題，目前單身的巫苡萱則表示，雖然演藝圈許多和她相同年紀的女藝人都已經成家，不過家裡3個小孩都尚未結婚，父母也沒有催婚，坦言如果真的遇到對的人，到時再結婚也不遲。
盤點現年37歲的巫苡萱演藝生涯，2016年就以啦啦隊成員出道，原先沒有在看棒球的她，是被好友推薦參加2016年Lamigo桃猿的「女孩大勝」徵選活動，還獲得第一名的殊榮，才因此踏入演藝圈，也一直當樂天女孩至今。巫苡萱還主持過許多網路節目，包含網路節目《懿想天開》，和電視節目《天才衝衝衝》、《星光歡樂城》，甚至還出演過男團玖壹壹的MV〈LOCAL〉、〈來個蹦蹦〉，演藝生涯還處於高峰，如今卻拋出震撼彈宣布要退役，讓粉絲相當不捨，但也表態祝福。
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