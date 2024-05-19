國光女神蘇心甯身世悲慘！老爸家暴害媽離家 淚喊：人生像八點檔
現年41歲的國光女神蘇心甯，今（19）日舉辦新書《開始愛自己，全世界都會擁抱你》分享會，現場有多位圈內好友出席應援，顯示她在演藝圈人緣極佳。記者會上，蘇心甯也坦言出書的心境，與原生家庭有關，還一度哽咽落淚，看得眾人相當不捨。蘇心甯表示，自己來自單親家庭，這些年歷經離婚、低收入、家暴、抗癌及憂鬱症，面對許多人生關卡，她說自己的人生就像八點檔，總是一波未平一波又起，不過目前她已經從這些陰影中走出來，也才發行了這本新書，希望能鼓勵到正在面臨困境的粉絲。
記者施以慧／綜合報導
蘇心甯談起過去爸爸家暴的過往，對媽媽滿是不捨，主辦方更是從高雄將蘇心甯媽媽親手煮的雞湯帶到現場，讓她相當感動，回憶起當初媽媽離家出走的情景，她坦言小時候有天媽媽煮了一鍋全雞雞湯給她和妹妹吃，沒想到吃完後媽媽就離家出走整整3天，那3天蘇心甯與妹妹都穿著同套衣服，頭髮也非常凌亂，直到母親終於回家，蘇心甯與妹妹直喊：「肚子餓。」讓母親難過落淚，這段過往也讓蘇心甯的母親不敢再離家，「因為那個畫面媽媽不敢離開我們，就一直忍受家暴到我國中2年級，有14年。」
蘇心甯還爆料自己出身清寒家庭，但因為父親會家暴導致父母離異，父親竟還向母親討要50萬元的安家費，但由於爸爸沉迷賭博，錢不僅很快就花光，家裡還欠下大筆債務，於是蘇心甯從14歲就開始賺錢養家，擔起照顧妹妹的重任，還得一邊償還欠債，蘇心甯表態這對她未來的人生有巨大影響，「他（爸爸）傷害媽媽，讓我在家暴的陰影中長大，對我後面的人生影響很大，交往的男友只要一大聲，我就會想起爸媽的情節，沒有辦法面對這樣的爭執。」
不過蘇心甯談到父親，還是露出不捨的神情，因為父親兩年前罹患阿茲海默症，蘇心甯疲於工作，只好將爸爸送到安養中心，並支付全額醫藥費，「我在期待他可以對我媽媽說聲抱歉，給我跟妹妹一個交代，兩年前他罹患重症，瞬間重症，認不出我，還會叫我護士阿姨。」不過現在已經記不起蘇心甯的父親已經無法再向母親道歉，成為蘇心甯人生最大的遺憾。
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