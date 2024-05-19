伊朗總統萊希直升機失事墜機！4人失聯名單曝 大霧鎖山區難救援
伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）與官員乘坐的3架直升機，驚傳發生事故，其中一架直升機「硬著陸」在山區，伊朗官媒也釋出最新搜救畫面，並打上了「總統直升機墜毀」，伊朗官員證實萊希就在機上，外媒則公布了一份失聯的4人名單，現場大霧嚴重影響搜救，救援直升機也無法降落。
國際中心顏得智／綜合報導
伊朗官媒伊朗國家通訊社（IRNA）以及國營電視台接連在社群平台X上公布了搜救畫面，可看到現場大霧瀰漫，搜救車和越野車輛抵達現場，皆處於看不到前方的狀態。
半島電視台提到，目前失聯者包含總統萊希、伊朗外交部長阿米拉卜杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）、東阿塞拜疆省長拉赫馬蒂（Malek Rahmati）、伊朗最高領袖駐東阿塞拜疆代表阿勒哈謝姆（Ayatollah Mohammad Ali Ale-Hashem）。
伊朗政府已出動40個搜索小組，8輛救護車，以及無人機等工具參與搜救工作。內政部長瓦希迪最新證實，總統萊希確實在這架墜毀的直升機上。
目前伊朗多座城市出現聚集為萊西祈禱的民眾，整個國家屏息以待，等待總統和隨行的部長們能否被發現。