夢時代「屏東物產展」好逛好買 4大主題展售屏東在地好物
為行銷屏東在地好物，夢時代首次與屏東縣工商發展投資策進會合作，於即日起至5/30在夢時代3F蛋型空間舉辦「夢見好屏好物」屏東物產展。集結屏東22家優質店家共同參與，規劃「嚴選伴手禮」、「特色老店」、「優質農漁畜產」及「文創商品」四大主題專區，讓更多民眾有機會深入認識屏東多樣且豐富的在地好物。
記者陳美嘉／高雄報導
為期12天的「夢見好屏好物」屏東物產展，現場集結屏東小農商品、伴手禮及創意手作商品，不僅可以買到荔枝蜜、松子蘿勒醬、黑鮪魚魚鬆、飛魚卵香腸、萬巒豬腳，還有產地直送的鮮奶等各式農漁畜牧產品，種類十分多元豐富。
參展業者中包含有「丹醇研選」推出產地直送鮮奶、優格及高纖燕麥脆片鮮乳；曾榮獲2023 ICA亞太區銅牌獎肯定的「可可雅米巧克力工坊」帶來多款風味巧克力；「香腸世家」帶來飛魚卵香腸與四川麻辣口味等風味香腸；產地急速冷凍的「雙木林水產」的泰國蝦及泰蝦餛飩；「饗魚樂」從產地帶來的龍膽清肉片及午仔魚一夜干；祖傳三代的「黎記冰糖醬鴨」則是屏東知名伴手禮名店。
不只農漁畜牧產品，還有不容錯過的屏東勝利星村名店「本革工坊L.I.S.」，將象徵喜慶的傳統美食紅龜粿，化身為吸睛討喜又兼具實用性的紅龜粿造型皮革產品；「活石生活創藝工坊」，將石頭、木材、金屬等素材透過其焊接專長，開發出紫檀木餐具組等實用好物。展場涵蓋屏東縣各式農漁畜牧及文創好物，種類豐富多元。
夢時代也針對夢時代APP會員推出獨享好康活動，活動期間持「夢見好屏好物」APP活動券，至展區中任一品牌，單筆消費滿900元即可享50元現抵優惠；如於展區中消費滿1,000元，可持與會員同卡號發票兌換屏東好物乙份，贈品數量有限，送完為止。