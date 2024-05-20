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足球／AC Taipei相隔一季返企甲舞台2：1勝銘傳　內田潤首球開張

▲內田潤本季首求開張，最終AC Taipei以2:1擊退銘傳。(圖/AC Taipei提供)
▲內田潤本季首求開張，最終AC Taipei以2:1擊退銘傳。(圖/AC Taipei提供)

記者廖聿偉/綜合報導

AC Taipei至銘傳大學踢館，本季從預備隊回到一隊的內田潤，與黃聖傑互相助攻各貢獻1球，加上下半場片田謙臣守住關鍵12碼，最終以2:1擊退銘傳。新賽季內田潤在第五場開張個人進球紀錄，還外帶1助攻，讓他提升不少信心。曾在2022年賽季進到一隊名單的他，因為上場時間不多，也比較沒自信，前一個賽季他隨著預備隊征戰台灣乙級足球聯賽，出賽機會變多、進球數提升，找回自信的他帶著這份經驗再踏上企甲舞台，平常還會自己額外花時間做射門訓練，今天也收到小小成果。

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右路發起攻勢傳中，黃聖傑起腳傳向左前方，內田潤鎖定遠柱漂亮進球，開賽不到五分鐘，AC Taipei率先破網。接續AC Taipei頻頻再串連進攻，不過被對方門將抓下。

第32分鐘，內田潤再建功，從禁區左方高吊到門前，球落到黃聖傑腳前，輕鬆起腳推進網內，兩人再度連線！「還好有聖傑在。」內田潤靦腆表示，平時訓練時，教練陳信安就會針對傳球位置做提醒，今天也是遵循教練平常的指導，加上隊友有把握機會，合力拿下這一球。

內田潤表示，進球開心一下下，馬上就專注比賽，希望能再為球隊踢進更多球。拿到2球優勢的AC Taipei，頻頻遭遇銘傳挑戰，第36分鐘蔡孟辰在禁區內想鏟球，但對方倒下，也把握住12碼罰球，比數來到2：1。

田潤第五場開張個人進球紀錄

下半場雙方都積極爭取再突破，AC Taipei取得多次自由球及角球機會，可惜無法將球擺進擴大差距。第61分鐘，門將片田謙臣在門外護球時遭判犯規，銘傳再獲得一次罰球，不過這次片田謙臣成功守住防線，他說：「我被吹犯規，那我更要把這顆守下來。」上半場的12碼因為太早移動被對手看穿方向，這次他提醒自己要冷靜，成功化解被追平的危機。

同樣有進球的黃聖傑認為，遭銘傳罰進1球後，團隊防守有一點小混亂，也讓對方有比較多組織進攻的機會，「我們現在要學會的是，比如領先時要怎麼控制住比賽，沉住氣、不要急，傳球要更謹慎。」但他強調，這些都要靠經驗累積，自己也是去年觀察當時同隊的温智豪，來學習掌控比賽節奏及閱讀比賽，而今年頂起中場的責任，也會多跟年輕球員溝通，把想法傳達給他們。

「雖然有被進12碼，但我個人覺得，我們還可以進球，所以要耐下心來打。」教練陳信安表示，下半場球員其實有把握到射門機會，只是對方守門員守得很好，沒有轉換成進球，「整體還是做得很好，很專注在比賽裡面。」

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