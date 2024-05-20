足球／AC Taipei相隔一季返企甲舞台2：1勝銘傳　內田潤首球開張

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第32分鐘，內田潤再建功，從禁區左方高吊到門前，球落到黃聖傑腳前，輕鬆起腳推進網內，兩人再度連線！「還好有聖傑在。」內田潤靦腆表示，平時訓練時，教練陳信安就會針對傳球位置做提醒，今天也是遵循教練平常的指導，加上隊友有把握機會，合力拿下這一球。
內田潤表示，進球開心一下下，馬上就專注比賽，希望能再為球隊踢進更多球。拿到2球優勢的AC Taipei，頻頻遭遇銘傳挑戰，第36分鐘蔡孟辰在禁區內想鏟球，但對方倒下，也把握住12碼罰球，比數來到2：1。
田潤第五場開張個人進球紀錄
下半場雙方都積極爭取再突破，AC Taipei取得多次自由球及角球機會，可惜無法將球擺進擴大差距。第61分鐘，門將片田謙臣在門外護球時遭判犯規，銘傳再獲得一次罰球，不過這次片田謙臣成功守住防線，他說：「我被吹犯規，那我更要把這顆守下來。」上半場的12碼因為太早移動被對手看穿方向，這次他提醒自己要冷靜，成功化解被追平的危機。
同樣有進球的黃聖傑認為，遭銘傳罰進1球後，團隊防守有一點小混亂，也讓對方有比較多組織進攻的機會，「我們現在要學會的是，比如領先時要怎麼控制住比賽，沉住氣、不要急，傳球要更謹慎。」但他強調，這些都要靠經驗累積，自己也是去年觀察當時同隊的温智豪，來學習掌控比賽節奏及閱讀比賽，而今年頂起中場的責任，也會多跟年輕球員溝通，把想法傳達給他們。
「雖然有被進12碼，但我個人覺得，我們還可以進球，所以要耐下心來打。」教練陳信安表示，下半場球員其實有把握到射門機會，只是對方守門員守得很好，沒有轉換成進球，「整體還是做得很好，很專注在比賽裡面。」