受監護處分人醫院脫逃！刑事局發布查緝專案：涉殺人未遂具攻擊性
本月19日，基隆某醫院驚傳受監護處分人逃脫案件，對此，刑事局發布「重要緊急查緝專案」，公布一名39歲簡姓男子自基隆某醫院脫逃，簡男為台北地檢署受監護處分人，逃脫後目前行蹤不明，全國警方獲報後已加強緝捕，檢方也已發出拘票，全案追查中。
記者林盈君／綜合報導
據了解，今年1月間，簡男於北市持玻璃酒瓶攻擊民眾，造成對方頭、頸部及全身多處受傷，多根手指的伸肌腱斷裂，所幸路人出面制止，簡男才停下攻擊。案經北院一審，認為簡男罹患思覺失調症，未曾接受完整的治療，導致他產生幻聽，失控攻擊路人，依殺人未遂罪判處期徒刑3年，並在執行前須進行5年的監護，交由台北地檢署執行。
而刑事局發布的資訊中，指出簡男脫逃後行蹤不明，身穿白色上衣、長袖方格紋襯衫和黑色長褲，因涉及殺人未遂罪，具有攻擊性，提醒警方查緝時注意自身的安全。
※【NOWnews 今日新聞
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