台中女中畢旅爆性騷！領隊車上說「舌頭伸嘴裡」 校方調查釐清中
本月15日，台中女中前往墾丁3天2夜畢旅，卻爆出領隊在車上言語性騷事件，包括說出「把舌頭伸進你們嘴裡喇18圈」等語，事後學生在臉書社團「靠北中女中」PO文，目前校方獲報後，已立即介入釐清，將召開性平會展開調查。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當時學生前往墾丁畢旅，疑似因車上吵鬧嘻笑，因此傳出有領隊言語不當，說出像是「不認真聽我講話，就把舌頭伸進你們嘴裡喇18圈」、「以後會交不到男朋友」等性騷言論。事後學生在「靠北中女中」爆料，表示希望校方可以嚴肅處理，其他學生也紛紛留言指出當下感覺不適。
根據《自由時報》報導，本月19日，台中女中校長洪幼齡回應表示，學生於事後透過社群網路爆料，經初步了解，該領隊疑似為某科大體育系學生。洪幼齡並指出，將會依據性別平等教育法規定，召開性別平等教育委員會調查。
※【NOWnews 今日新聞
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