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Brunson骨折傷退！溜馬130:109淘汰尼克　睽違10年再闖東區決賽　

▲尼克今在殊死戰G7回到主場，Jalen Brunson還打到因左手骨折退場，溜馬終場以130：109勝出，自2014年後再度闖入東區決賽，主將Tyrese Haliburton豪取26分。（圖／美聯社／達志影像）
▲尼克今在殊死戰G7回到主場，Jalen Brunson還打到因左手骨折退場，溜馬終場以130：109勝出，自2014年後再度闖入東區決賽，主將Tyrese Haliburton豪取26分。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

NBA季後賽東區系列賽次輪，紐約尼克今（20）日在殊死戰「搶七大戰」回到主場麥迪遜廣場花園迎戰印第安納溜馬，尼克隊主將Jalen Brunson（布朗森）因左手骨折退場，反而讓溜馬靠著創季後賽紀錄的67.1％投籃命中率，終場以130：109勝擊敗尼克，自2014年後再度闖入東區決賽，主將Tyrese Haliburton（哈利伯頓）豪取26分，溜馬在東區系列賽以4：3淘汰尼克，在2014年後，睽違10年再度挺重返東區決賽，將與波士頓塞爾提克爭奪總冠軍戰門票。

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尼克傷兵過多落敗　Josh Hart帶傷上陣

尼克隊在這系列賽傷兵過多，尼克Josh Hart（哈特）前一場腹部受傷，禁區大將OG Anunoby（安諾比）也因腿筋傷勢受傷，原本兩人都高掛免戰牌，但今天2人在關鍵之戰披掛上陣，只是OG Anunoby在打了不到5分鐘就退場，最終尼克也一面倒落敗。

此役溜馬上半場就火力全開，團隊投籃命中率達76.3％、猛轟70分，成為史上第一支在客場進行搶七大戰，還能在上半場至少拿70分的球隊，且兩節打完以15分領先尼克。

尼克在下半場原本企圖追分，但主將Brunson在第三節尾聲因左手骨折退場，，最終打了29分鐘，17投6中拿17分、9助攻，尼克只能靠Donte Divincenzo（迪文森佐）獨撐戰局，他最後攻下全場最高的39分，Alec Burks也拿26分，Hart出賽36分鐘拿10分。

溜馬在三節打完就取得17分領先，第四節更一度擴大至23分，全場共6人得分達雙位數，67.1％的投籃命中率創季後賽新高，主將Tyrese Haliburton（哈利波頓）拿下26分、Pascal Siakam（希卡姆）則進帳20分。

▲溜馬自2014年後再度闖入東區決賽，主將Tyrese Haliburton豪取26分。（圖／美聯社／達志影像）
▲溜馬自2014年後再度闖入東區決賽，主將Tyrese Haliburton豪取26分。（圖／美聯社／達志影像）
2014年溜馬有多強？　可惜不敵熱火

Paul George在2014年聯手Roy Hibbert打出佳績，而溜馬該年也交易掉昔日主力Danny Granger，為季後賽提前準備，而溜馬打出開季16勝1敗的球季，最後在東區決賽不敵邁阿密熱火，熱火也在總冠軍賽輸給了聖安東尼奧馬刺，無緣三連霸。

溜馬隊該年以56勝26負的戰績結束了例行賽，這是他們自2004年以來的最佳戰績。為21勝20負。賽季結束後，他們連續第二個賽季排名分區第一，並自2004年以來首次躋身東區季後賽。

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