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台版黑寡婦？澳男老鼠藥中毒驚爆「案外案」　英籍前夫離奇中毒亡

▲去年4月間，一名來台求學的24歲男子肖雷（Alex Shorey），因身體不適送醫，被檢查出體內有老鼠藥成分。（圖／NOWnews資料照）
▲去年4月間，一名來台求學的24歲男子肖雷（Alex Shorey），因身體不適送醫，被檢查出體內有老鼠藥成分。（圖／NOWnews資料照）

記者林盈君／綜合報導

台版黑寡婦？去年4月間，一名來台求學的24歲男子肖雷（Alex Shorey），因身體不適送醫，被檢查出體內有老鼠藥成分，隨後住進加護病房，當時跟其同居的楊姓女子告知警方，肖雷疑似因小吃中毒，但警方懷疑楊女蓄意下毒，並在其家中發現多瓶老鼠藥，今年2月將其移送偵辦，未料案件還還在調查中，近期有名英國男子來台尋找失聯胞兄，檢警調查發現，男子胞兄竟是楊女丈夫，且於1年前離奇死亡，不排除楊女下毒殺夫，將約談她到案說明。

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根據《鏡週刊》報導，今年4月間，英國籍男子來台請求警方協尋，表示胞兄於10多年前與一名台籍女子結婚，前年2人返台居住，但胞兄卻無故失聯1年多，家屬均無法聯繫上，因此來台向警方報案。而警方調查後，發現與胞兄結婚的正是楊女，檢方調閱資料發現，楊女的丈夫於去年1月過世，去年4月又發生肖雷疑遭下毒案，2名與楊女相關的外國人1死1重傷，案件出嫌重大疑點，檢警已深入追查釐清。

詭異的是，台、英2地都查無楊女丈夫的死亡紀錄，楊女也沒將死訊告訴丈夫家屬，也未依規定向英國政府通報。當時收治楊女丈夫的院方指出，其送醫時出現與肖雷類似的症狀，懷疑也是老鼠藥中毒，但承辦員警疑似便宜行事，沒有刑事相驗就把遺體發還給楊女，遺體已被火化。因案件出現疑點，檢警重啟調查，發現楊女在丈夫過世沒多久，就與澳洲交換學生肖雷同居，之後肖雷出現疑似中毒症狀。

回顧肖雷案件，就讀淡江大學的交換學生肖雷，去年4月住進加護病房，檢查出體內有老鼠藥，其父母在澳洲募款醫療專機資金，消息引起台灣民眾關注，事後肖雷返澳治療。檢警查出，楊女曾在網路搜尋「老鼠藥毒性」等關鍵字，面對警方偵訊，楊女自稱因喪夫心情鬱悶，想用老鼠藥輕生，未料摻有老鼠藥的飲料卻被肖雷誤食。但楊女說詞反覆且避重就輕，家中也發現老鼠藥空瓶，甚至買了飛英國的單程機票，檢警將她拘提到案，並限制出境，全案擴大偵辦中。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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