台版黑寡婦？澳男老鼠藥中毒驚爆「案外案」　英籍前夫離奇中毒亡

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詭異的是，台、英2地都查無楊女丈夫的死亡紀錄，楊女也沒將死訊告訴丈夫家屬，也未依規定向英國政府通報。當時收治楊女丈夫的院方指出，其送醫時出現與肖雷類似的症狀，懷疑也是老鼠藥中毒，但承辦員警疑似便宜行事，沒有刑事相驗就把遺體發還給楊女，遺體已被火化。因案件出現疑點，檢警重啟調查，發現楊女在丈夫過世沒多久，就與澳洲交換學生肖雷同居，之後肖雷出現疑似中毒症狀。
回顧肖雷案件，就讀淡江大學的交換學生肖雷，去年4月住進加護病房，檢查出體內有老鼠藥，其父母在澳洲募款醫療專機資金，消息引起台灣民眾關注，事後肖雷返澳治療。檢警查出，楊女曾在網路搜尋「老鼠藥毒性」等關鍵字，面對警方偵訊，楊女自稱因喪夫心情鬱悶，想用老鼠藥輕生，未料摻有老鼠藥的飲料卻被肖雷誤食。但楊女說詞反覆且避重就輕，家中也發現老鼠藥空瓶，甚至買了飛英國的單程機票，檢警將她拘提到案，並限制出境，全案擴大偵辦中。
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