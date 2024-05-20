賴清德宣示就職！陳水扁送上「8字」 稱兩件事賴非先例
賴清德今（20）日正式宣示就職，對此前總統陳水扁於社群平台發文提及，有媒體報導肯定賴勝選後退出新潮流與捐出選舉補助款1億6千多萬元，但殊不知自己自許「全民總統」後，就早已退出正義連線派系運作，此外2次總統大選補助款共3億4千多萬元也全數給民進黨使用，對於賴蕭520就職也給予祝賀「政躬康泰！國運昌隆！」
記者陳威叡／台北報導
陳水扁表示，過去《自由時報》寫了一篇《賴的起手式：全民總統》，特別肯定總統當選人賴清德在1月17日中常會做了兩件事，第一是退出新潮流派系運作，第二是捐出總統選舉補助款1億6千多萬元。還說過去民進黨籍總統沒人退出派系；1996年首次總統直選以來，歷來候選人都會依法收下。
對此陳水扁指出，殊不知他當時自許全民總統，早就退出正義連線的派系運作，該派系也在主席游錫堃任內通過解散派系的決議後真的解散，至於總統選舉補助款第一個全部捐出的也是他，2000、2004兩次總統大選選舉補助款共3億4千多萬元，全部捐給民進黨全權使用，沒任何指定用途。
另陳水扁也提及過去《自由時報》報導，民進黨清查陳水扁執政8年對黨的所有捐款與募款，除兩次總統大選捐給黨的選票補助款三億四千餘萬元外，也查出在過去8年的立委、總統、縣市長選舉協助黨募款兩億元多。最後陳水扁對於賴蕭520就職也給予祝賀「政躬康泰！國運昌隆！」