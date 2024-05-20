北市吳興街女子命案！疑詐團「黑吃黑」 死者丈夫、小弟潛逃中國
本月3日，北市吳興街驚傳女子陳屍住處，檢警追查發現，死者42歲的張女與47歲的陳姓丈夫，疑從事詐欺，且案發前，陳男的田姓小弟曾出入其住處，懷疑張女遭「黑吃黑」被殺害，也不排除感情糾紛釀殺機，陳男與小弟田男潛逃中國大陸，刑事局已透過相關交流請求協緝。
記者林盈君／綜合報導
據了解，張女被發現陳屍吳興街住處，身上有多處刀傷，且頭套塑膠袋及上半身覆蓋棉被，初步研判死亡時間約3周。檢警調查發現，張女與陳男從事詐欺，陳男因詐欺罪遭判刑3年，未入監遭通緝，今年1月潛逃中國大陸，張女則是詐團成員，於丈夫潛逃後經濟狀況不佳。案發前，田男曾出入吳興街住所，案發後潛逃中國大陸，被警方認定涉有重嫌。
檢警調查，張女與陳男因經濟問題感情不睦，不排除因贓款「黑吃黑」，陳男指使小弟田男殺害張女，或陳、田為了贓款共謀殺人等，但也不排除感情糾紛等因素。透過監視器畫面調查，張女於上月中旬返家後就未再離開，之後田男曾進入夫妻住處，目前涉嫌重大。刑事局表示，將以兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議機制，請求陸方協緝犯嫌。
※【NOWnews 今日新聞
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