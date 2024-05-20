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別被早上好天氣騙！今午後防雷雨　梅雨鋒面明襲「全台濕到週末」

▲今（20）日午後降雨的機率高、區域廣，明日至週五全台不定時要留意「劇烈天氣」。（圖／NOWnews資料照）
▲今（20）日午後降雨的機率高、區域廣，明日至週五全台不定時要留意「劇烈天氣」。（圖／NOWnews資料照）

記者張志浩／綜合報導

今（20）日水氣增多，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，今天午後降雨的機率高、區域也較廣，明日至週五（5/21至5/24）鋒面搭配西南風增強，全台都要嚴防大雨、強風、雷擊等「劇烈天氣」，週末兩天鋒面遠離，但環境還是不穩定，午後降雨較多。

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吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今日白天仍偏熱、水氣漸增，午後局部陣雨或雷雨機率提高，部分平地也進入雨區，其他時間多雲、偶有零星飄雨的機率，各地區氣溫分佈上，北部攝氏22至31度，中部攝氏22至33度，南部攝氏22至34度，東部攝氏20至32度。

▲明日開始，梅雨鋒面會一路影響到週五，全台各地都要留意不定時的陣雨和雷雨。（圖／中央氣象署提供）
▲今日開始，梅雨鋒面會一路影響到週五，全台各地都要留意不定時的陣雨和雷雨。（圖／中央氣象署提供）
吳德榮說明，明日至週五西南風攜帶水氣、配合「梅雨季」第3波「滯留鋒」南北徘徊，各地轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，因爲大氣不穩定，容易有「中小尺度對流系統」發展，伴隨小範圍「劇烈天氣」，包括雷擊、強風、瞬間大雨等，週六至週日（5/25至5/26）「滯留鋒」減弱，大氣仍不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，午後降雨有增大的趨勢。

此外，未來一週至10天，在菲律賓東方海面有「熱帶擾動」醞釀，發展緩慢，它未來會先朝西北逐漸接近，再向東北大迴轉遠離，各國模擬皆有很大的「不確定性」，應持續觀察。


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