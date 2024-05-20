今日來講股／520來反而利多出盡？分析師：新一周上下場恐兩樣情

520台股開高後漲幅縮小　傳產鋼鐵人發威！原物料強強滾

▲台北股市520總統就職日，以21278點開出，早盤一度漲近80點，來到21338點，但隨後漲幅縮小。盤面上鋼鐵人族群強強滾。（圖／NOWnews 資料照片）
▲台北股市520總統就職日，以21278點開出，早盤一度漲近80點，來到21338點，但隨後漲幅縮小。盤面上鋼鐵人族群強強滾。（圖／NOWnews 資料照片）

記者許家禎／台北報導

美股上週五（17日）漲跌互見，台北股市今日520總統就職日，以21278點開出，早盤一度漲近80點，來到21338點，但隨後漲幅縮小。權值三雄表現不一，台積電平盤上下震盪，鴻海弱勢走跌，聯發科漲逾1%。今日中小型股活潑，尤其是原物料鋼銅與黃金族群強強滾，像是第一銅、佳龍飆漲停。其他，華榮、金益鼎、燁興漲3到5%，另外營建股也不俗。

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美國股市上週五受到市場對降息的希望、以及企業財報表現樂觀，不過科技股卻受挫走低，因此四大指數漲跌互見，上週五道瓊指數上漲134.21點或0.34%，收40003.59點，成功站上4萬點關卡，寫下歷史新高；那斯達克指數下跌12.35點或0.07%，收16685.97點；標普500指數上漲6.17點或0.12%，收5303.27點；費半指數下跌34.52點或0.69%，收4983.02點。

美國科技股中，AMD上漲1.14%、美光下跌2.03%、博通下跌1.19%、輝達下跌1.99%。台積電ADR下跌0.36%。台股今日遇上新總統賴清德就職日，以21278點開出，早盤一度漲近80點，來到21338點，但隨後漲幅縮小。權值股漲跌互見，台積電早盤稍有熄火震盪，小跌1元。鴻海走跌0.8%、聯發科漲1.2%。今日長榮量大，漲2.8%，來到217元附近。

而今日盤面焦點為鋼鐵與銅和黃金，像是第一銅早盤飆漲停開開關關，來到54元。華榮漲逾6%，金益鼎、華新、金居、宏泰、風青、建通漲3到5%，大亞、長華、大山漲1到2%多。建錩、燁興漲5%，大成鋼、新鋼、千興、彰源漲1到4%。另外，黃金概念股佳龍同樣飆漲停，光洋科也漲1%。另外，營建股也較為強勢，士開漲逾9%，森寶、大將、長虹、冠德漲3到6%多。
 

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