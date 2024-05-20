「存不了錢」特徵全中！銀行員工眼中5壞習慣曝 高機率變月光族
月光族時常抱怨低薪、無法買房，也難以建立儲蓄理財的習慣。日本一名女前銀行員就統整出「不良儲蓄人」三大共同特徵，導致他們總是荷包空空、缺錢花用，她給出實用的理財建議，告訴大家存錢最難的就是起步，一旦開始改變觀念就能逐漸變得更懂儲蓄。
記者賴禹妡／綜合報導
根據日本理財雜誌《LIMO》專欄文章，32歲前銀行員工中本千惠分享自身經驗，她觀察不擅於存錢的人有3大共同特徵，第一個就是「不記帳」，許多人不會管理自己的開銷，也不知道到底錢花去哪裡，導致金錢如流水般消失；她建議為了控制支出，應該要了解固定成本和變動成本之間的差異，才能掌握金錢的去向。
第二點則是「為了免運多花錢」，許多網路購物業者提供免運費服務，但通常都會設定較高的金額門檻，不少人常常為了達標省下運費，購買自己不需要的東西，產生衝動消費。中本千惠認為，衝動購物經常買到非必要的商品造成浪費，建議只購買需要的物品即可。
第三點為「沒有適當的儲蓄系統」，月光族往往會在存到錢之前，就把所有儲蓄花光，沒有妥善理財的機制。中本千惠表示，儲蓄最重要的是將「剩餘的錢」存下來，可以先將這筆錢視為「本來就沒有的東西」，調整支出時起初會覺得不習慣，但一旦嘗試就不會背負那麼大的壓力了。
中本千惠最後做出總結，善於儲蓄的人通常都會仔細管理每個月的收入及支出，並且有系統的存錢，若不擅長儲蓄，可以先稍微改變日常習慣及思考模式，就會逐漸變得更懂儲蓄，也不要因為收入低而放棄存錢，先從檢視收入及支出開始，即可著手理財。