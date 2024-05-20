「立志壯大國家！」賴清德喊：中華民國台灣是主權獨立國家

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賴清德演講聚焦三主軸，在面對三黨不過半的國會局勢，賴清德表達推動各項政策及法案，將以人民利益至上，以國家為優先；也將強化民主韌性 結合民主盟友，持續擔當區域和平穩定的貢獻者 ；至於在兩岸關係上，賴清德則釋放具體善意，表達不卑不亢、維持現狀的政策立場，訴求兩岸一起追求和平共榮。
賴清德致詞時表示，他年輕的時候，立志行醫救人，他從政的時候，立志改變台灣，「現在，站在這裡，我立志壯大國家！」他以無比堅定的心情，接受人民的託付，就職中華民國第16任總統，他將依據中華民國憲政體制，肩負起帶領國家勇往前進的重責大任。
賴清德提到，回想1949年的今天，台灣實施戒嚴，全面進入專制的黑暗年代，1996年的今天，台灣第一位民選總統宣誓就職，向國際社會傳達，「中華民國台灣是一個主權獨立的國家、主權在民」；此話一出，台下掌聲不斷。
賴清德說，2024年的今天，台灣在完成三次政黨輪替之後，第一次同一政黨連續執政，正式展開第三任期，台灣也揚帆進入一個充滿挑戰，又孕育無限希望的新時代。
賴清德指出，這段歷程，是這塊土地上的人們，前仆後繼、犧牲奉獻的結果，「雖然艱辛，但我們做到了！此時此刻，我們不只見證新政府的開始，也是再一次迎接得來不易的民主勝利！」
賴清德提到，此刻不只是見證到新政府開始，也再次贏接得來不易民主勝利，許多人將他和蕭美琴當選解讀為「打破8年政黨輪替魔咒」，事實上，民主就是人民作主，每次的選舉，虛幻魔咒並不存在，只有人民對執政黨最嚴格的檢驗、對國家未來最真實的選擇。
賴清德也感謝，過去8年來，前總統蔡英文、前副總統陳建仁和行政團隊的努力，為台灣的發展，打下堅實的基礎，「也請大家一起給他們一個最熱烈的掌聲！」
賴清德說，要再次感謝國人同胞的支持，不受外來勢力的影響，堅定守護民主，向前走、不回頭，為台灣翻開歷史的新頁！
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