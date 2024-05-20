輝達財報將出爐、Computex接棒　AI又熱！台股半導體ETF趁勢布局

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法人指出，近三月績效以00927群益半導體收益表現最佳，累積漲幅近10.39%，更是5檔產品中期間漲幅達雙位數者，其次則為00904新光臺灣半導體30，期間上漲8.57%、00913兆豐台灣晶圓製造則以8.34%緊追在後。
值得關注的是，從這5檔ETF近三月規模與受益人數變化來看，以00927的增長最為強勁，近三月規模成長42.07%、受益人數成長24.78%，推測是台灣投資人除了偏好半導體科技股外，對於高息投資也青睞有加，而00927的選股策略不僅挑選獲利與營運實力堅強的台灣半導體企業，還進一步從中挑出股息配發能力強的公司，切中投資人既想要掌握AI半導體成長行情，又想要顧及存股收益目標之雙重需求，因此市場的偏好提升，也反應至規模與受益人數的成長。
群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，受惠AI大趨勢，相關應用逐步兌現，AI應用商機與需求擴大提振半導體產業復甦力道，台灣半導體相關廠商也跟著受惠，主因台灣是全球極少數擁有完整的半導體上、中、下游產業鏈之地，在AI晶片的製造與封裝為全球重要指標，整體半導體產業成長動能可期，因此建議投資人不妨伺機透過選股並重獲利成長性與高息的台股半導體收益ETF來參與，掌握產業復甦行情，息利兼顧。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。