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今迎「小滿節氣」！醫警告「5大疾病」恐暴增　飲食禁忌一次看

▲節氣「小滿」有「天氣炎熱潮濕」的特性，容易出現心血管、消化系統、皮膚等疾病。（示意圖／記者陳明安攝）
▲節氣「小滿」有「天氣炎熱潮濕」的特性，容易出現心血管、消化系統、皮膚等疾病。（示意圖／記者陳明安攝）

記者張志浩／綜合報導

今（20）日迎接節氣「小滿」，傳統上小滿意味著「梅雨季的開始」，除了會有大範圍強降雨外，「天氣炎熱潮濕」是一大特點，扶原中醫診所醫師鍾明君表示，大家在夏天喜歡冰冷的食品，導致濕氣在體內累積，精神萎靡、四肢困倦酸懶、口舌發粘、心煩氣躁等症狀就容易出現，因此，小滿養生應以「健脾化濕」為主。

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鍾明君說明，小滿節氣要特別小心5種疾病好發。

⚠️心腦血管疾病（高血壓、中風）：氣溫節節升高，血管擴張，血流量增加，心臟負擔變大，再加上流汗多、水分蒸發讓血液變得濃稠，更容易出現冠狀動脈堵塞，嚴重時會導致心肌梗塞，而脫水現象也會讓心跳加速，容易引發心律不整或心臟衰竭。

⚠️消化系統疾病（腹瀉）：天熱細菌易孳生、病毒肆虐，很容易隨著食物侵入人體，從而引發腹瀉、胃酸、胃痛、胃脹等腸胃疾病。又或者在進食生冷食物後出現胃腸道不適等病症。一旦脾胃失調，就會出現腹瀉、腹痛、腹脹和噁心等問題。

⚠️皮膚疾病（足蘚）：氣候潮濕悶熱珮有利於各種真菌、細菌的繁殖生長，加上出汗多，皮膚潮濕，如不及時擦淨和保持乾燥，便易引起皮膚病。最常見的皮膚病就是足癬，也就是我們所說的「腳氣」，腳趾間皮膚發紅、糜爛、生小水皰之外，還會瘙癢及有異味。

⚠️骨骼關節疾病（頸椎病）：「風從頸後入」，炎熱天氣空調是降溫避暑的最佳工具。但由於疏忽了對頸部的保暖，持續受到冷風刺激，會引起頸椎肌肉的持續痙攣，引起頸背酸痛、肩頸僵痛的「空調病」。

⚠️呼吸系統疾病（熱感冒）：夏天感冒俗稱「熱傷風」，夏季悶熱，濕度比較大，大家貪涼如吹冷氣加電扇等易感受風寒之邪。症狀輕則如鼻過敏：鼻塞、流清涕、打噴嚏，輕度。症狀較重，則有高熱，畏寒，頭痛，乏力，食慾減退等症狀。

▲便秘問題困擾著許多人，醫師強調，無論大人小孩，只要「腸黏膜」沒有確實修復，便秘、腹部不適的情況就難以緩解。（圖／記者陳明中攝）
▲：天熱細菌易孳生、病毒肆虐，很容易隨著食物侵入人體，從而引發腹瀉、胃酸、胃痛、胃脹等腸胃疾病。（示意圖／記者陳明中攝）
此外，針對小滿節氣的「保健飲食」，鍾明君也提出4大原則。

🟡生冷食物與瓜果類適量：天熱人們往往喜愛用冷飲消暑降溫，但冷飲過量會導致腹痛、腹瀉等病症。此時進食生冷飲食易引起胃腸不適而出現腹痛、腹瀉等症狀。

🟡少碰辛辣肥膩的食物：小滿過後，濕熱明顯，這時候皮膚蘊濕生熱，最容易引起皮膚癢（風疹、風濕疹、汗斑、濕疹、濕性皮膚病、足癬等）。減少辛辣肥膩、容易生濕助濕的食物，避免誘發各種皮膚病，減少內憂（過食）外患（下雨）引起皮膚過敏。

🟡減少炸物、麻辣鍋與燒烤類：平時多吃這類高油高鹽高熱量食物，或經油煎熏烤等溫熱助火食物，很容易引起腸胃積熱，再加上隨手一杯冷飲，刺激腸胃不說，正邪相侵的後果就是脾胃不和，腸胃不適，造成腹瀉下痢等腸胃疾病的發生。

🟡以清爽清淡的素食為主：小滿時期應常吃具有「清利濕熱」作用的食物，蔬菜類包括「苦瓜、芹菜、黃瓜、綠豆、冬瓜、黃花菜、絲瓜」等；水果類則可多吃「西瓜、檸檬、櫻桃、楊梅、枇杷、荔枝」等。

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