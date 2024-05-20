變頻冷氣「1品牌」賣1萬6還能聲控！爽吹5年沒壞　師傅拆開也讚嘆

520就職典禮登場！4成民眾搞錯「新部長」：以為教育部長是葉丙成

▲520就職典禮登場登場，第16任總統副總統賴清德、蕭美琴宣誓就職，但仍有近半數民眾搞不清楚新上任的部會首長是誰。（圖／攝影中心）
▲520就職典禮登場登場，第16任總統副總統賴清德、蕭美琴宣誓就職，但仍有近半數民眾搞不清楚新上任的部會首長是誰。（圖／攝影中心）

記者黃韻文／綜合報導

520就職典禮登場！第16任總統、副總統就職典禮於今（20）日舉行，也代表從今天起，總統、副總統、部會首長換人做。雖然民眾都知道新任正副總統是賴清德與蕭美琴，但是人力銀行調查發現，超過4成民眾仍不知勞動部長是何佩珊、教育部長是鄭英耀，甚至超過1成以上以為新任教育部長是葉丙成。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新任勞動部長是誰　43.9%都答錯

行政院長卓榮泰籌組新內閣，不過104人力銀行進行344份問券調查，詢問民眾新任勞動部長與教育部長是誰，結果多達43.9%不知道勞動部長是何佩珊、46.6%受訪者不知道教育部長是鄭英耀，幾乎都是近半數的高比例，更多達15.6%民眾以為新任教育部長是人氣網紅教授葉丙成，還有14.2%以為是由前任教育部長潘文忠續任。

▲台大校長遴選委員會今（17）日舉辦第3場候選人治校理念說明會，由台大醫院雲林分院院長黃瑞仁、台大電機系教授葉丙成輪番上陣。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.17）
▲ 台大電機系教授葉丙成（圖右）實際上是擔任教育部政務次長 。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.17）
而民眾對於勞動部長新上任，過半數最期待改善加薪幅度追不上通膨，其次是家庭照顧支持系統（托嬰／托老），尤其雙薪家庭上有老、下有小，兼顧工作與家庭往往是蠟燭兩頭燒。第三則是希望改善中高齡就業問題，尤其台灣將在2025年邁入超高齡化社會，已是無法迴避的重要議題。

▲民眾對新任勞動部長期待。（圖／104人力銀行）
▲民眾對新任勞動部長期待事項。（圖／104人力銀行）
🟡520新任內閣名單
◾行政院長：卓榮泰（民進黨前主席）
◾行政院副院長：鄭麗君（文化部前部長）
◾行政院秘書長：龔明鑫（國發會主委）
◾行政院發言人：陳世凱（台中市前議員）
◾內政部長：劉世芳（前立委）
◾外交部長：林佳龍（總統府秘書長）
◾國防部長：顧立雄（國安會秘書長）
◾財政部長：莊翠雲（留任）
◾教育部長：鄭英耀（中山大學校長）

▲教育部長由鄭英耀接任。（圖／記者陳明中攝，2024.04.12）
▲教育部長由鄭英耀接任。（圖／記者陳明中攝，2024.04.12）
◾法務部長：鄭銘謙（台北地檢署檢察長）
◾經濟部長：郭智輝（崇越集團董事長）
◾交通部長：李孟諺（行政院秘書長）
◾勞動部長：何佩珊（行政院副秘書長）

▲準勞動部長由行政院副秘書長何佩珊出任。（圖／記者陳明中攝，2024.04.19）
▲勞動部長由何佩珊出任。（圖／記者陳明中攝，2024.04.19）
◾農業部長：陳駿季（代理部長真除）
◾衛福部長：邱泰源（前立委）
◾環境部長：彭啟明（天氣風險公司總經理）

▲準閣揆卓榮泰宣布，環境部長由「天氣風險管理開發公司」總經理彭啟明（右）出任。(翻攝直播畫面)
▲新任行政院長是民進黨前主席卓榮泰（左起），新任環境部長則是「氣象達人」彭啟明。（圖／翻攝畫面）
◾文化部長：李遠（作家，筆名小野）
◾數發部長：黃彥男（中研院資訊創新科技研究中心主任）
◾國發會主委：吳誠文（南台科技大學校長）
◾陸委會主委：邱垂正（海基會副董事長）
◾金管會主委：彭金隆（政大風險管理與保險學系教授）
◾海委會主委：管碧玲（留任）
◾僑委會主委：徐佳青（留任）
◾退輔會主委：嚴德發（國防部諮委）
◾原民會主委：曾智勇（原住民族發展中心升任）
◾客委會主委：古秀妃（台南市政府客委會主委）
◾工程會主委：陳金德（中油前董事長）
◾主計長：陳淑姿（台南市政府研考會主委）
◾人事長：蘇俊榮（留任）

▲▲作家小野接任文化部長。（圖／記者陳明中攝，2024.04.12）
▲作家小野接任文化部長。（圖／記者陳明中攝，2024.04.12）

520星巴克、清心福全買一送一！五桐號、珍煮丹共9家半價優惠爽喝

520串燒店送生蠔！巧克力「加10元多一件」　50嵐葡萄柚系列回歸

520鋒面殺到！5天上班日「雷雨狂轟」　氣象署：週二、週三下最大

520飯店4家優惠！明天搶訂房間每人每晚850元起　520元牛排吃到飽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生