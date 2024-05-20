520就職典禮登場！4成民眾搞錯「新部長」：以為教育部長是葉丙成

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行政院長卓榮泰籌組新內閣，不過104人力銀行進行344份問券調查，詢問民眾新任勞動部長與教育部長是誰，結果多達43.9%不知道勞動部長是何佩珊、46.6%受訪者不知道教育部長是鄭英耀，幾乎都是近半數的高比例，更多達15.6%民眾以為新任教育部長是人氣網紅教授葉丙成，還有14.2%以為是由前任教育部長潘文忠續任。
而民眾對於勞動部長新上任，過半數最期待改善加薪幅度追不上通膨，其次是家庭照顧支持系統（托嬰／托老），尤其雙薪家庭上有老、下有小，兼顧工作與家庭往往是蠟燭兩頭燒。第三則是希望改善中高齡就業問題，尤其台灣將在2025年邁入超高齡化社會，已是無法迴避的重要議題。
🟡520新任內閣名單
◾行政院長：卓榮泰（民進黨前主席）
◾行政院副院長：鄭麗君（文化部前部長）
◾行政院秘書長：龔明鑫（國發會主委）
◾行政院發言人：陳世凱（台中市前議員）
◾內政部長：劉世芳（前立委）
◾外交部長：林佳龍（總統府秘書長）
◾國防部長：顧立雄（國安會秘書長）
◾財政部長：莊翠雲（留任）
◾教育部長：鄭英耀（中山大學校長）
◾法務部長：鄭銘謙（台北地檢署檢察長）
◾經濟部長：郭智輝（崇越集團董事長）
◾交通部長：李孟諺（行政院秘書長）
◾勞動部長：何佩珊（行政院副秘書長）
◾農業部長：陳駿季（代理部長真除）
◾衛福部長：邱泰源（前立委）
◾環境部長：彭啟明（天氣風險公司總經理）
◾文化部長：李遠（作家，筆名小野）
◾數發部長：黃彥男（中研院資訊創新科技研究中心主任）
◾國發會主委：吳誠文（南台科技大學校長）
◾陸委會主委：邱垂正（海基會副董事長）
◾金管會主委：彭金隆（政大風險管理與保險學系教授）
◾海委會主委：管碧玲（留任）
◾僑委會主委：徐佳青（留任）
◾退輔會主委：嚴德發（國防部諮委）
◾原民會主委：曾智勇（原住民族發展中心升任）
◾客委會主委：古秀妃（台南市政府客委會主委）
◾工程會主委：陳金德（中油前董事長）
◾主計長：陳淑姿（台南市政府研考會主委）
◾人事長：蘇俊榮（留任）