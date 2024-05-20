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破億網紅CEO夏筠婷不雅片瘋傳！遭霸凌痛訴心聲：有可能讓人輕生

▲破億網紅CEO夏筠婷疑似遭到AI換臉，不雅片在網路上瘋傳，遭酸民言語霸凌，她痛訴心聲：「有可能使人輕生。」（圖／夏筠婷IG）
▲破億網紅CEO夏筠婷疑似遭到AI換臉，不雅片在網路上瘋傳，遭酸民言語霸凌，她痛訴心聲：「有可能使人輕生。」（圖／夏筠婷IG）

記者薛羽彤／綜合報導

保養品牌「HBD」創辦人夏筠婷號稱有破億身家，常在IG曬出火辣身材，穿搭都是名牌，奢華生活令人稱羨。近日網路上出現疑似是夏筠婷的性愛影片外流，她硬起來搜證喊告，今（20）日凌晨她再度發聲，「最令人無助的事，網路的力量和網友的言語霸凌，卻可以用一天斷掉我十年的堅持。」坦言酸民的言論有可能使人輕生，並曬出報案單，以行動對酸民提告。

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夏筠婷今凌晨在IG訴說心聲，她坦言她花了10年，來證明自媒體工作者可以創業，花6年精心經營品牌，「最令人無助的事，網路的力量和網友的言語霸凌，卻可以用一天斷掉我十年的堅持。」夏筠婷對酸民喊話，「每一個能罵人的嘴，能打字的手，也是你媽生給你的，不要用這樣偉大的生命去做最骯髒的事。」

▲▼疑似夏筠婷的性愛影片，近日在網路上瘋傳。（圖／夏筠婷IG）
▲疑似夏筠婷的性愛影片，近日在網路上瘋傳。（圖／夏筠婷IG）
夏筠婷藉著自己的遭遇提醒大家，「你幾秒鐘想出的暴力言論，都有可能讓一個人輕生，希望大家不要再這樣做。」夏筠婷曬出到警局報案的單子，感嘆「厚厚一疊，這樣的人應該不需要被世界原諒」，她坦言做壞事的人，也一定會有絕對的懲罰和報應，對於此事處理態度相當嚴肅，IG也從公開帳號轉為私人。

▲夏筠婷已對酸民提告。（圖／夏筠婷IG）
▲夏筠婷已對酸民提告。（圖／夏筠婷IG）
夏筠婷17日貼出律師聲明：「外流的影片涉及性隱私內容，不論是製作、散布等都已觸法，且這支影片已經對夏筠婷的事業造成傷害」，並表示「夏筠婷女士對於惡意散布上開影片之行為深惡痛絕，且為免類似事件再次發生造成他人傷害，故對於本次事件決不寬貸。」

▲夏筠婷委託律師，對散布影片的人喊告。（圖／夏筠婷IG）
▲夏筠婷17日貼出律師聲明，對散布影片的人喊告。（圖／夏筠婷IG）
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