破億網紅CEO夏筠婷不雅片瘋傳！遭霸凌痛訴心聲：有可能讓人輕生

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夏筠婷藉著自己的遭遇提醒大家，「你幾秒鐘想出的暴力言論，都有可能讓一個人輕生，希望大家不要再這樣做。」夏筠婷曬出到警局報案的單子，感嘆「厚厚一疊，這樣的人應該不需要被世界原諒」，她坦言做壞事的人，也一定會有絕對的懲罰和報應，對於此事處理態度相當嚴肅，IG也從公開帳號轉為私人。
夏筠婷17日貼出律師聲明：「外流的影片涉及性隱私內容，不論是製作、散布等都已觸法，且這支影片已經對夏筠婷的事業造成傷害」，並表示「夏筠婷女士對於惡意散布上開影片之行為深惡痛絕，且為免類似事件再次發生造成他人傷害，故對於本次事件決不寬貸。」
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