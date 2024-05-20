阿部瑪莉亞罕露性感泳裝照！粉絲敲碗正面 她羞喊：我寵粉系偶像
「木曜4超玩」主持群成員之一的日本女星阿部瑪莉亞過去曾是日本知偶像團體「AKB48」的成員之一，出色的外貌及精湛的舞技，讓她擁有一票忠實粉絲。2019年10月阿部瑪莉亞宣布從從AKB48畢業後，11月就宣布來台加入「木曜4超玩」主持群之一。昨（19）日阿部瑪莉亞在IG上罕見曬出性感照，並逗趣地表示：「我是寵粉系偶像！」
記者張一笙／綜合報導
阿部瑪莉亞自出道以來一直都是甜美、可愛、美麗外型著稱，鮮少曬出性感照。昨日阿部瑪莉亞在IG上曬出她與友人前往台中旅遊的照片，只見她身穿無袖上衣，帶著墨鏡在台中大道上騎著腳踏車，看起來十分休閒。
另外，阿部瑪莉亞還曬出一張身穿黃色泳裝、綁馬尾側臉對鏡頭的泳裝照，讓不少粉絲敲碗希望可以公開正面照。阿部瑪莉亞也將貼文轉發限時動態，表示自己是寵粉系偶像，並透露：「今年可能發不了，只好偶爾來發。」
不少粉絲看完阿部瑪莉亞性感照片後，除了希望她可以公開正面泳裝照以外，也紛紛在IG上留言：「謝謝寵粉系的瑪利亞桑把黃澄澄的夏天和我們分享」、「阿部公主，背影美美爹斯」、「哇！好涼快喔」、「 阿部身材好好」，面對粉絲正面照的請求，阿部瑪莉亞也表示：「請等待發寫真！」似乎正在為推出寫真集做準備。
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