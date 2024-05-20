金城武超紳士幫拿麥克風！幸運女孩翻出30年前舊照：帥得不像凡人

阿部瑪莉亞罕露性感泳裝照！粉絲敲碗正面　她羞喊：我寵粉系偶像

▲阿部馬利亞罕見在IG上曬性感照，不少粉絲敲碗希望她能夠再曬正面照，阿部瑪莉亞開玩笑地表示：「我是寵粉系偶像！」（圖／翻攝自阿部瑪莉亞IG）
▲阿部馬利亞罕見在IG上曬性感照，不少粉絲敲碗希望她能夠再曬正面照，阿部瑪莉亞開玩笑地表示：「我是寵粉系偶像！」（圖／翻攝自阿部瑪莉亞IG）

記者張一笙／綜合報導

「木曜4超玩」主持群成員之一的日本女星阿部瑪莉亞過去曾是日本知偶像團體「AKB48」的成員之一，出色的外貌及精湛的舞技，讓她擁有一票忠實粉絲。2019年10月阿部瑪莉亞宣布從從AKB48畢業後，11月就宣布來台加入「木曜4超玩」主持群之一。昨（19）日阿部瑪莉亞在IG上罕見曬出性感照，並逗趣地表示：「我是寵粉系偶像！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲阿部瑪莉亞在IG上曬性感泳裝露背照。（圖／翻攝自阿部瑪莉亞IG）
▲阿部瑪莉亞在IG上曬性感泳裝露背照。（圖／翻攝自阿部瑪莉亞IG）
阿部瑪莉亞自出道以來一直都是甜美、可愛、美麗外型著稱，鮮少曬出性感照。昨日阿部瑪莉亞在IG上曬出她與友人前往台中旅遊的照片，只見她身穿無袖上衣，帶著墨鏡在台中大道上騎著腳踏車，看起來十分休閒。

▲阿部瑪莉亞日前與友人前往台中旅遊，拍攝不少美照。（圖／翻攝自阿部瑪莉亞IG）
▲阿部瑪莉亞日前與友人前往台中旅遊，拍攝不少美照。（圖／翻攝自阿部瑪莉亞IG）
另外，阿部瑪莉亞還曬出一張身穿黃色泳裝、綁馬尾側臉對鏡頭的泳裝照，讓不少粉絲敲碗希望可以公開正面照。阿部瑪莉亞也將貼文轉發限時動態，表示自己是寵粉系偶像，並透露：「今年可能發不了，只好偶爾來發。」

▲阿部瑪利亞疑介入文大校花焦圓圓的戀情，遭到焦圓圓控訴，最後私下向她道歉。（圖／阿部瑪利亞IG）
▲阿部瑪利亞來台以後除了經營YouTube頻道外，還是「木曜4超玩」的主持群之一，近日更是開始在抖音平台上直播。（圖／翻攝自阿部瑪利亞IG）
不少粉絲看完阿部瑪莉亞性感照片後，除了希望她可以公開正面泳裝照以外，也紛紛在IG上留言：「謝謝寵粉系的瑪利亞桑把黃澄澄的夏天和我們分享」、「阿部公主，背影美美爹斯」、「哇！好涼快喔」、「 阿部身材好好」，面對粉絲正面照的請求，阿部瑪莉亞也表示：「請等待發寫真！」似乎正在為推出寫真集做準備。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

阿部瑪利亞遭問「有男友嗎？」　曖昧回應引粉絲暴動：蛇丸動作快

阿部瑪利亞宣布「經營抖音」挨轟！女神難過曝心聲：想退追沒關係

《木曜4超玩》重啟直播！全員到齊「沒有KID」　他接任陳百祥位置

台鋼妡0號稱190！璦昀超甜偶像練習生　盤點啦啦隊「中職小巨人」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載