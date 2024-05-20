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溜馬「新跑轟」打爆尼克！狂打臉ESPN16專家　主帥Carlisle功勞大

▲溜馬靠著「跑轟戰術」打爆尼克，睽違10年晉級東區決賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲溜馬靠著「跑轟戰術」打爆尼克，睽違10年晉級東區決賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

NBA季後賽東區系列賽次輪，印第安納溜馬今（20）日在「搶七大戰」以130：109擊敗殘兵缺將的紐約尼克，此戰溜馬命中率高達67.1%，三分球命中率達54.2%，並且送出多達33次助攻，全隊有6人得分上雙，其中3人得分超過20分，Tyrese Haliburton（哈利波頓）豪取26分，溜馬這場勝利也讓所有人重新認識的「跑轟戰術」，特別是在Pascal Siakam加入後，完整溜馬的內線戰力，做到了跑轟所需要的高度、速度和攻守平衡。

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溜馬跑轟奏效　67.1％命中率寫季後賽紀錄

比賽一開始，溜馬隊明顯恢復了他們三分跑轟的本色，不再像第六戰那樣執著於衝擊籃框，溜馬在首節三分球9投7中，讓尼克隊的防守陷入困境。次節溜馬利用首節三分球拉開的空檔，不斷衝擊籃下得分，一度將領先拉開至20分，讓麥迪遜廣場花園瞬間變成「圖書館」鴉雀無聲。

即便尼克在第三節曾將比分差縮小到個位數，但溜馬立即還以顏色，重新建立17分領先優勢，也奠定本場勝績，最終尼克在Jalen Brunson（布朗森）骨折退場，無奈在主場輸掉G7殊死戰。

主帥Carlisle功不可沒　率溜馬拚隊史首冠

溜馬晉級東區決賽，作為NBA冠軍教頭的Rick Carlisle（卡萊爾）功不可沒。過去Carlisle曾在2010-2011年賽季帶領小牛（現稱獨行俠）奪得NBA總冠軍，這也是獨行俠隊史第一座總冠軍，也是隊史唯一一座。現在Carlisle要領軍溜馬衝擊NBA隊史首冠。

溜馬晉級東區決賽打臉一票專家　

值得一提的是，溜馬與尼克系列賽，所有專家都不看好溜馬晉級，美媒《ESPN》請來16名專家，全部預測尼克勝出，結果溜馬眾志成城打臉了專家，以0%的支持率成功晉級東區決賽。

賽後，溜馬官方X也發布圖片慶祝勝利，圖片中重現1995年Reggie Miller（米勒）經典的「鎖喉」動作，當時Miller在8.9秒得8分，率領溜馬逆轉尼克挺進東區決賽。

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