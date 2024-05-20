溜馬「新跑轟」打爆尼克！狂打臉ESPN16專家　主帥Carlisle功勞大

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比賽一開始，溜馬隊明顯恢復了他們三分跑轟的本色，不再像第六戰那樣執著於衝擊籃框，溜馬在首節三分球9投7中，讓尼克隊的防守陷入困境。次節溜馬利用首節三分球拉開的空檔，不斷衝擊籃下得分，一度將領先拉開至20分，讓麥迪遜廣場花園瞬間變成「圖書館」鴉雀無聲。
即便尼克在第三節曾將比分差縮小到個位數，但溜馬立即還以顏色，重新建立17分領先優勢，也奠定本場勝績，最終尼克在Jalen Brunson（布朗森）骨折退場，無奈在主場輸掉G7殊死戰。
主帥Carlisle功不可沒 率溜馬拚隊史首冠
溜馬晉級東區決賽，作為NBA冠軍教頭的Rick Carlisle（卡萊爾）功不可沒。過去Carlisle曾在2010-2011年賽季帶領小牛（現稱獨行俠）奪得NBA總冠軍，這也是獨行俠隊史第一座總冠軍，也是隊史唯一一座。現在Carlisle要領軍溜馬衝擊NBA隊史首冠。
溜馬晉級東區決賽打臉一票專家
值得一提的是，溜馬與尼克系列賽，所有專家都不看好溜馬晉級，美媒《ESPN》請來16名專家，全部預測尼克勝出，結果溜馬眾志成城打臉了專家，以0%的支持率成功晉級東區決賽。
賽後，溜馬官方X也發布圖片慶祝勝利，圖片中重現1995年Reggie Miller（米勒）經典的「鎖喉」動作，當時Miller在8.9秒得8分，率領溜馬逆轉尼克挺進東區決賽。
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