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520就職典禮傳奇一幕！韓國瑜授賴清德國璽　世紀同框表情成亮點

▲準總統賴清德在520就職典禮中宣示就職，並從立法院長韓國瑜手中接過國璽，但兩人的表情讓PTT網友全笑了。（圖／總統府提供）
▲準總統賴清德在520就職典禮中宣示就職，並從立法院長韓國瑜手中接過國璽，但兩人的表情讓PTT網友全笑了。（圖／總統府提供）

記者賴禹妡／綜合報導

今（20）日上午舉行第16任總統、副總統就職典禮，準總統賴清德在就職典禮中宣示就職，並從立法院長韓國瑜手中接過「中華民國之璽」、「榮典之璽」兩枚國璽。不過當賴清德與韓國瑜拿著國璽同框拍照時，兩人臉上幾乎沒有笑容，嚴肅的表情讓PTT網友全笑了，直呼「真是傳奇一幕！」

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▲賴清德就職中華民國第十六任總統。（圖／攝影中心攝）
▲賴清德就職中華民國第十六任總統。（圖／NOWnews攝影中心）
賴清德5月20日上午9時在總統府宣誓就職，他在唱完國歌後進行宣示，並由韓國瑜授予賴清德「中華民國之璽」、「榮典之璽」、「總統之印」、「總統之章」，蕭美琴則是被授予「副總統之章」，象徵2人正式接任台灣總統及副總統一職。

然而，當賴清德從韓國瑜手中接下國璽，兩人合照時神情嚴肅，臉上幾乎沒有笑容。畫面曝光後，讓許多同步觀看典禮直播的網友全笑了，紛紛留言直呼「傳奇一幕」、「歷史性的時刻」、「表情真是耐人尋味」。

▲賴清德從立法院長韓國瑜手中接過「中華民國之璽」、「榮典之璽」兩枚國璽（圖／總統府提供）
▲賴清德從立法院長韓國瑜手中接過「中華民國之璽」、「榮典之璽」兩枚國璽，兩人合照時神情嚴肅。（圖／總統府提供）
🟡國璽是什麼

事實上，依照台灣《印信條例》規定，「中華民國之璽」、「榮典之璽」皆由立法院長授予，「中華民國之璽」代表國家之印信，用於國書、批准書、接受書、全權證書、領事證書、領事委任文憑等文件；「榮典之璽」則代表國家元首授與榮典之印信，用於勳章證書、褒揚令、褒獎性匾額等文件。

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