小滿節氣遇520就職典禮！「5生肖」未來16天財貴旺：人生大豐收　

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Top 5 ：虎
屬虎的朋友，在這段期間，貴人運和人氣運特強，容易賺到快錢，心靈層面也會提升很快，但要注意自己的言行，易犯口舌是非，千萬別因為講錯話，把好事給砸了。
Top 4 ：鼠
屬鼠的朋友，在這段期間容易成為焦點，名氣大漲，海外、遠地、或高等學習、宗教領域對你都有幫助，這16天情感的難過、開心、憤怒波動會稍微大一些，且要多注意身體，工作上也要小心，用錢更要謹慎。
Top 3 ：雞
屬雞的朋友，在這段期間先弱後強，有想換工作的念頭或升職的機會，都有貴人提拔，人緣運旺，特別容易出名，當然也有小人會很討厭你，但不用擔心太多，因為有無形的磁場在保護你，多往遠地走或多學習，能遇到好的姻緣或為工作帶來好成績，只要把握好在檯面上發光發熱機會。
Top 2 ：龍
屬龍的朋友，在這段期間有正、偏財，不論事業或財運都很旺，感情緣和子女緣也很強，想結婚或想傳宗接代，都是個非常好的時機。
Top 1 ：牛
屬牛的朋友，在這段期間行動力超強，正、偏財運強，暗中也有貴人相助，事業財運都很旺，可以說四方來財，但也有料想不到的花費要支出，所以該節制的也要克制一下，別花過頭了。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。