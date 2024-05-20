灰狼20分大逆轉！搶七決戰98:90淘汰金塊　睽違20年殺進西區決賽

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金塊在上半場就展現衛冕軍氣勢，在首節與次節分別打出24:19與29:19的領先攻勢，金塊上半場無論在進攻端還是防守端都優於灰狼，在籃板鞏固上金塊上半場就搶下29個，比灰狼整隊多出11個，其中Nikola Jokic就抓下15個籃板，一度最高領先灰狼20分，上半場終了由金塊以55:38大幅領先。
本場灰狼與金塊的防守策略都是直接包夾對方的進攻發起點，上半場只要Nikola Jokic持球就會遭到包夾，Nikola Jokic就會將球分出去給Jamal Murray，Jamal Murray也在上半場拿下24分，但隨著來到下半場灰狼在防守上更有紀律，大大限制了Nikola Jokic與Jamal Murray的連線，導致Jamal Murray下半場熄火成為落敗主因。
下半場「蟻人」 Towns發力帶隊逆轉
進到第3節，灰狼防守加壓，只要Nikola Jokic持球就使出包夾戰術，這也迫使金塊在進攻端陷入當機，整節只拿下14分，反觀灰狼靠著「蟻人」Anthony Edwards與Karl-Anthony Towns在單節各自拿下9分，帶領灰狼單節打出28:14的攻勢，將比分追至66:67。
進到末節灰狼火力全開，開局先是靠著Rudy Gobert 籃下得手超前，將比分反超為68:67，之後雙方分差，差距始終不超過3波球權，但金塊在最後5分鐘進攻端陷入當機，遭到灰狼打出一波10:0攻勢，終場灰狼就以98:90，系列賽以4勝3敗淘汰金塊。
反觀灰狼在上半場Anthony Edwards陷入低迷，在進攻端頻頻遭到金塊夾擊，做出過多不好的出手選擇，但只要Anthony Edwards願意分球，他在上半場確實能有效串連球隊，其中他與Karl-Anthony Towns的連線，更是幫助Karl-Anthony Towns在上半場高效砍進13分。
進到下半場Anthony Edwards沒有過多不好的出手，專注在幫助團隊得分，也間接幫助灰狼逐漸打出攻勢，更在末節最後3分鐘時幫助團隊打出一波10:0攻勢拉開比分。
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